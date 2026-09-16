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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رفض يدفعله فلوس.. القبض على سايس هدد قائد سيارة بالقاهرة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة مهنة منادى سيارات ومطالبته بمبالغ مالية نظير السماح لسيارته بالإنتظار بإحدى المناطق بالقاهرة دون وجه حق والتعدى عليه بالضرب وتهديده بتحرير مخالفة مرورية له.
 


 

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وقرر بأن المنطقة المُشار إليها ساحة لإنتظار السيارات "مستأجرة من الجهات المعنية" وقدم ما يفيد ذلك ، وأضاف بحدوث خلاف بينه وناشر المقطع على قيمة رسوم انتظار السيارة وقيامه بتهديده بتحرير مخالفة مرورية له للضغط عليه لدفع رسوم إنتظار سيارته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مهنة منادى سيارات

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