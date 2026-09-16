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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

القيادة الذاتية.. طوكيو تستعد لعصر التاكسي الذكي في 2027

التاكسي بلا سائق
التاكسي بلا سائق
كريم عاطف

تستعد العاصمة اليابانية طوكيو لدخول مرحلة جديدة في خدمات سيارات الأجرة، بعدما أعلنت ثلاث شركات هي جو، وايمو، نيهون كوتسو خطط لإطلاق خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة دون سائق داخل المدينة خلال عام 2027.

وتمثل الخطوة المنتظرة أول إطلاق تجاري من هذا النوع في اليابان، حيث تعتمد الخدمة على تقنية القيادة الذاتية من المستوى الرابع، التي تسمح للمركبة بتنفيذ جميع مهام القيادة دون تدخل بشري، ولكن ضمن ظروف ومناطق تشغيل محددة مسبقا.

وتتولى شركة "وايمو"، التابعة لمجموعة ألفابت الأمريكية، توفير تكنولوجيا القيادة الذاتية، بينما تتكفل شركة "نيهون كوتسو"، المتخصصة في تشغيل سيارات الأجرة في طوكيو، بالجوانب التشغيلية، بما في ذلك إدارة المركبات والمستودعات ومواقع انتظار سيارات الأجرة.

أما شركة "جو"، التي تدير أحد تطبيقات استدعاء سيارات الأجرة في اليابان، فستشارك في تشغيل الخدمة وإتاحتها للمستخدمين، مع إمكانية طلب السيارات عبر تطبيقي "جو" و"وايمو".

وتخطط الشركات الثلاث لزيادة حجم الأسطول تدريجيا ليصل إلى نحو 100 سيارة ذاتية القيادة، بعد سلسلة من الاختبارات التي أجريت بالفعل على الطرق داخل طوكيو بهدف تقييم أداء التكنولوجيا في بيئة المدينة المعقدة.

وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه صناعة سيارات الأجرة اليابانية تحديات مرتبطة بتوافر السائقين، إلى جانب الحاجة إلى تطوير وسائل نقل أكثر اعتمادا على التكنولوجيا.

وقال إيتشيرو كوانابي، رئيس مجلس إدارة "جو" ورئيس الاتحاد الياباني لجمعيات سيارات الأجرة والأجرة الخاصة، إن سيارات الأجرة ذاتية القيادة يمكن أن تساهم في التعامل مع نقص العمالة، إلى جانب دورها المحتمل في الحد من حوادث المرور.

وتسعى الشركات المشاركة إلى بناء نموذج يمكن توسيعه مستقبلا، إلا أن نجاح الخدمة التجارية سيعتمد على نتائج الاختبارات، واللوائح المنظمة للقيادة الذاتية، ومدى تقبل مستخدمي سيارات الأجرة لهذه التكنولوجيا.

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