بتصميم دائري ساحر وسمك 8.9 ملم فقط.. Oppo تزيح الستار عن ساعتها الجديدة Watch S2

بدأت شركة أوبو بالتشويق لساعتها الذكية الجديدة، Watch S2، قبل إطلاقها الرسمي في 22 سبتمبر. ومن التفاصيل الأولية، من الواضح أنهم يهدفون إلى تصميم شيء نحيف وخفيف الوزن ومفيد لتتبع الصحة واللياقة البدنية اليومية.

يبلغ سمك الساعة 8.9 ملم فقط، ووزنها 34.4 جرامًا بدون السوار، وهو وزن مماثل تقريبًا للطراز السابق. ستُطرح الساعة في الصين بالتزامن مع هواتف سلسلة Find X10 ، وهي متاحة الآن للطلب المسبق بثلاثة ألوان: البرتقالي ، والبيج ، والرمادي الداكن. وكما في السابق، تحافظ الساعة على تصميمها الدائري.

ساعة Oppo Watch S



من أبرز الميزات الجديدة وضع "FatMax" لحرق الدهون. فهو يحدد نطاق معدل ضربات القلب الأمثل لحرق الدهون بناءً على عوامل مثل الطول والوزن والعمر ومستوى النشاط، ثم يُحسّن هذا النطاق باستمرار مع ارتدائك للساعة. أثناء التمارين، يُظهر لك الجهاز كمية الدهون التي تحرقها بالجرام في الوقت الفعلي.

شهدت تقنية تتبع الصحة تحسينًا ملحوظًا أيضًا. إذ تتميز ساعة Watch S2 بمجموعة مستشعرات متطورة تغطي تخطيط القلب الكهربائي، ودرجة حرارة المعصم، ونسبة الأكسجين في الدم، ومعدل ضربات القلب. وتؤكد شركة أوبو أن المستشعر البصري فيها أفضل بنسبة 75% في التعامل مع التداخل، وأن دقة قياس معدل ضربات القلب أثناء التمرين تصل إلى 98.8%. باختصار، إنها تُحسّن من إمكانيات ساعة Watch S الأصلية، وتجعل البيانات أكثر موثوقية أثناء الحركة.

من الناحية العملية، لا يزال يدعم خاصية الاقتران بجهازين في آنٍ واحد، مما يتيح لك البقاء على اتصال بهاتفين في الوقت نفسه. يبدو عمر البطارية ممتازًا: يصل إلى 10 أيام كحد أقصى، وحوالي 7 أيام مع الاستخدام العادي، وحوالي 4 أيام مع تشغيل الشاشة الدائمة. كما يتوفر تطبيق Watch Fluid Cloud الذي يُرسل تحديثات مباشرة لخدمات مثل توصيل الطعام، وطلب سيارات الأجرة، والملاحة.

لإعطاء فكرة عن السياق، تم إطلاق ساعة Oppo Watch S الأصلية في أكتوبر 2025 في الصين بسعر يبدأ من 1499 يوانًا قبل طرحها عالميًا في وقت سابق من هذا العام بسعر حوالي 259 يورو. وتركز ساعة S2 على كونها خفيفة الوزن ومريحة مع عمر بطارية يدوم لعدة أيام، مع تحسين تتبع اللياقة البدنية ودقة المستشعرات.