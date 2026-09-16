من الهواتف إلى الساعات الذكية.. فيفو تكشف عن منتجات جديدة في 21 سبتمبر

نتابع سلسلة هواتف Vivo X500 منذ أشهر، ونشهد تراكم التسريبات أسبوعًا بعد أسبوع، ونتيجة لذلك، لدينا فكرة جيدة عن الهواتف القادمة. وقد حددت الشركة موعدًا لإطلاقها في 21 سبتمبر في الصين، وأكدت وجود ثلاثة هواتف: X500 وX500 Pro وX500 Pro Max الجديد.

. ولن تقتصر المنتجات المعروضة في هذا الحدث على الهواتف فقط، إذ من المتوقع أن تكشف فيفو أيضاً عن ساعة Watch 6 وسماعات أذن جديدة.

مواصفات فيفو X500 برو ماكس

كشفت الشركة عن تفاصيل عديدة حول سلسلة X500 قبل إطلاقها، بما في ذلك مواصفات الكاميرا، ومعلومات عن المعالج، وصور رسمية

سيكون الطراز القياسي هو الخيار الأصغر حجمًا والأسهل حملًا ضمن هذه المجموعة. يأتي بشاشة OLED مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K وبطارية كبيرة بسعة 7500 مللي أمبير، مدعومة بشحن سلكي بقوة 90 واط وشحن لاسلكي بقوة 40 واط. ستوفره شركة فيفو بأربعة ألوان عند الإطلاق.

فيما يتعلق بالكاميرا، احتفظت كاميرا X500 بالمستشعر الرئيسي من كاميرا X300 Pro للعام الماضي، وهو مستشعر سوني LYT-828 بدقة 50 ميجابكسل وحجم 1/1.28 بوصة، مزودًا بنظام تثبيت بصري من زايس بمستوى جيمبال، ومعيار CIPA 5.5 للحد من الاهتزاز.

أما كاميرا التقريب، فقد ارتقت قليلاً، حيث استعارت نفس مستشعر سوني LYT-610 بدقة 64 ميجابكسل الموجود في كاميرا X500 Pro، مع دعم تصوير الحركة البطيئة بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، ونظام تثبيت بصري خاص بها بمعيار CIPA 5.5.



يُعدّ جهاز X500 Pro Max الطراز الجديد في هذه السلسلة، وسيأتي في مرتبة أعلى من طراز Pro. يستوحي تصميم الكاميرا فيه العديد من الأفكار من جهاز X300 Ultra، مع إضافة بعض الميزات الجديدة.

تستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعر سوني بتقنية LOFIC. وتعتمد هذه التقنية على مكثف منفصل لتخزين الضوء الزائد، مما يساعد المستشعر على الاحتفاظ بمزيد من التفاصيل في المناطق الساطعة.

ميزات هاتف فيفو X500 برو ماكس

تُصنّف شركة فيفو المستشعر بنطاق ديناميكي يصل إلى 17 درجة. ومن المتوقع أيضاً أن يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 240 إطاراً في الثانية، وتسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطاراً في الثانية بتقنية DCG HDR.

الكاميرا المقربة تشبه تلك الموجودة في X300 Ultra. فهي تستخدم كاميرا مقربة فائقة من نوع Zeiss APO بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر 1/1.4 بوصة ومستشعر HP0 من سامسونج.

كما يدعم الجهاز تكبيرًا بصريًا مدمجًا في المستشعر بمقدار 4 أضعاف، بالإضافة إلى محرك التقاط الصور الفائق من فيفو، والذي يصل إلى تكبير بصري بمقدار 30 ضعفًا. صُمم هذا النظام خصيصًا لالتقاط صور للأجسام المتحركة، بما في ذلك الأشخاص والحيوانات الأليفة والفنانين.

يحتوي جهاز Pro Max أيضًا على زر تشغيل، ومكبرات صوت مزدوجة، وإطار معدني مسطح.