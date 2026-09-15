هونر تقلب موازين السيلفي.. إليك مواصفات هاتف Honor Magic 9 القادم

أصدرت Honor إعلانًا تشويقيًا جديدًا يؤكد أن هاتف Magic 9 هو أول هاتف يعمل بنظام Android مزود بكاميرا أمامية مربعة بدقة 55 ميجابكسل. بعد هواتف Apple الرائدة، ستقدم سلسلة Magic القادمة عدسة أمامية مربعة توفر مساحة أكبر لتأطير الصورة.

كشفت الإعلانات التشويقية لسلسلة Magic 9 عن العديد من التحسينات المذهلة في التصوير مقارنةً بطرازات الجيل السابق. فمن مستشعرين بدقة 200 ميجابكسل إلى عدسة خارجية ببعد بؤري 500 مم، عملت الشركة بشكل كبير على نظام الكاميرا في الجهاز.

والعدسة الأمامية ليست استثناءً. فقد أكدت الشركة أن هاتف Honor Magic 9 سيحتوي على كاميرا سيلفي مربعة بدقة 55 ميجابكسل لأول مرة.

مع هذا التحديث، سيصبح الهاتف الرائد القادم أول هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد في السوق مزود بعدسة أمامية مربعة الشكل بعد سلسلة آيفون 17 .

أطلقت آبل كاميرا سيلفي مربعة الشكل مع هواتف آيفون 17 العام الماضي. وتتميز هذه الكاميرا بسهولة تغيير اتجاهها وتحديد الإطار تلقائيًا دون الحاجة إلى تدوير الجهاز. والآن، حان دور هونر لعرض هذا التحديث.



وتضيف الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا أن التحديث الجديد لكاميرا السيلفي سيمنح المستشعر مساحة أكبر، مما يُمكّنه من التقاط إطار أوسع من إصدارات الهواتف السابقة.

تؤكد شركة Honor أنه لا حاجة لقلب هاتفك لالتقاط صور مذهلة - وذلك بفضل كاميرا السيلفي المربعة من سلسلة Magic 9، والتي توفر مجال رؤية أوسع، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور من زوايا مختلفة.

أكدت الشركة، أثناء عرضها لتفاصيل كاميرا السيلفي الجديدة، أن الكاميرا الأمامية بدقة 55 ميجابكسل ستظل حصرية لهاتفي Magic 9 وMagic 9 Pro Max. كما أشارت إلى أن أوضاع تصوير السيلفي قد تختلف باختلاف الطراز.

لم تكشف الشركة بعد عن أي تفاصيل أخرى بخصوص هذا الأمر، مع أنها تُعلن باستمرار عن أبرز ميزات هاتفها الرائد القادم. لذا، قد نحصل قريبًا على مزيد من المعلومات. تابعونا.