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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات عائلية.. ضبط المتهمين بالتعدي على قتاة في الدقهلية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام عدد من الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة بإستخدام أسلحة بيضاء وسرقة مسكنها والتعدى على أسرتها بالضرب وإحداث إصابتهم بالدقهلية.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات عائلية محرر بشأنها عدة محاضر بين صاحبة الحساب وأسرتها وبين عدد من أقاربهم تبادلوا خلالها الإتهامات فيما بينهم.

أمكن ضبطهم (9 رجال ، و5 سيدات "لـ 5 منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بنطاق محافظة الدقهلية ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وأضافوا بتخلصهم من الأدوات المستخدمة فى التعدى ، ونفوا قيامهم بسرقة منزل الشاكية، وبإستدعاء الشاكية وبمواجهتها أقرت بإدعائها الكاذب للنيل من المشكو فى حقهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى البلطجة

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