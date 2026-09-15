سارة خليفة تتقدم بطلب الاستئناف على حكم إعدامها وآخرين في تصنيع المخدرات بالتجمع

تقدمت المنتجة سارة خليفة بطلب الاستئناف على الحكم الصادر بحقها بالإعدام شنقا وآخرين في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أصدرت حكمها في وقت سابق بمعاقبة المتهمة سارة خليفة و11 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية المخدرات الكبرى»، بالإعدام شنقًا، وغرامة 500 ألف جنيه، كما عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.

وواجه المتهمون اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة لجلب المواد الكيماوية المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بقصد تصنيعها والاتجار بها.

وكانت النيابة العامة، أحالت 28 متهما من بينهم سارة خليفة، إلى محكمة الجنايات، بعد أن أسندت إليهم اتهامات بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع كشف محمد الجندي دفاع المنتجة سارة خليفة عن موعد توقيعها على تقرير الاستئناف على الحكم الصادر بحقها بالإعدام شنقا.



كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أصدرت حكمها في وقت سابق بمعاقبة المتهمة سارة خليفة و11 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية المخدرات الكبرى»، بالإعدام شنقًا، وغرامة 500 ألف جنيه، كما عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.

وواجه المتهمون اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة لجلب المواد الكيماوية المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بقصد تصنيعها والاتجار بها.