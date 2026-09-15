حسام حسن: أختار اللاعبين بالعدل.. وضممت حمزة عبد الكريم لقناعتي به

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لا يضم أي لاعب إلى صفوف الفراعنة إلا عن قناعة فنية كاملة، مشددًا على أن اختياراته لا ترتبط بعمر اللاعب أو النادي الذي ينتمي إليه.

المدير الفني للمنتخب

وقال حسام حسن: «لو مكنتش مقتنع بحمزة عبد الكريم مكنتش ضميته»، مؤكدًا أن اللاعب الشاب نال فرصته مع المنتخب بسبب ما يقدمه من مستويات وإمكانيات.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر: «أنا باختار اللاعبين بالعدل من غير النظر لسن اللاعب أو ناديه»، موضحًا أن معيار الاختيار بالنسبة له هو المستوى الفني والقدرة على خدمة المنتخب.