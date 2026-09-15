تأجيل تصفيات شمال أفريقيا.. فرصة ذهبية لعبد الستار صبري مع منتخب مصر

يواجه منتخب مصر مواليد 2010 بقيادة الكابتن عبد الستار صبري أزمة بسبب التعديلات الجديدة على تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، والتي كان مقررًا إقامتها في المغرب خلال شهر أبريل المقبل.

وكان من المنتظر أن تشهد التصفيات مشاركة 4 منتخبات، يخوض كل منتخب 3 مباريات، على أن يتأهل منتخبان إلى البطولة بجانب المغرب، مستضيف المسابقة في ذلك الوقت.

بطولة أمم أفريقيا

وتغيرت حسابات التصفيات بعد اعتذار المغرب عن استضافة البطولة، مع طلبه المشاركة في التصفيات، ليرتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 5 بدلًا من 4، مع استمرار تأهل منتخبين فقط إلى أمم أفريقيا، وهو ما يزيد من صعوبة المنافسة.

ومن المقرر إجراء قرعة جديدة غدًا، مع اتجاه لتأجيل التصفيات لمدة شهرين، لتقام في نوفمبر بدلًا من سبتمبر.

وكانت مباريات منتخب مصر محددة مبدئيًا أيام 26 و29 سبتمبر و2 أكتوبر، إلا أن هذه المواعيد سيتم إلغاؤها وتحديد مواعيد جديدة بعد القرعة.

ويمنح تأجيل التصفيات إلى نوفمبر فرصة مهمة لعبد الستار صبري للحصول على وقت أكبر في إعداد المنتخب، خاصة أنه تولى المسئولية مؤخرًا ولم يحصل على الوقت الكافي للاستعداد.

ولم يُحسم حتى الآن مكان إقامة التصفيات، مع إمكانية استمرار إقامتها في تونس، ولكن خلال شهر نوفمبر بدلًا من الفترة من 21 سبتمبر إلى 2 أكتوبر.