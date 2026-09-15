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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي: 37 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر حتى نهاية 2025

خبير اقتصادي
خبير اقتصادي
محمود زيدان

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية تشهد طفرة كبيرة ترتكز على الملف الاقتصادي إلى جانب الملف السياسي والرؤى السياسية المشتركة، بصفتهما قوتين كبريين في المنطقة العربية.

وأوضح د. عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم» على شاشة dmc، أن حجم الاستثمارات السعودية داخل الدولة المصرية تجاوز الـ 37 مليار دولار حتى نهاية عام 2025، مشيراً إلى أن المؤشرات حتى في أول عام 2026 جاءت قوية جداً من خلال حركة رؤوس أموال جديدة تم ضخها من الجانب السعودي إلى مصر في حدود 1.5 مليار دولار خلال أول ستة أشهر.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الصادرات المصرية غير النفطية التي تم تصديرها إلى السعودية شهدت نمواً ملحوظاً، موضحًا أن قيمتها بلغت أكثر من 6.5 مليار دولار، محققة زيادة في حجمها تتجاوز أكثر من 2.2 مليار دولار. 

أخبار مصر السعودية أخبار توك شو استثمارات

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