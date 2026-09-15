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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| فولكس فاجن تعيد إحياء سيارتها الخارقة الموفرة للوقود.. جيب رانجلر تحيي أمجاد سيارات الحرب العالمية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

شحن فائق السرعة.. كيا PV7 تقلب موازين فئة سيارات الفان الكهربائية!

​كشفت شركة كيا رسميًا عن طرازها الكهربائي الجديد كليًا PV7، والذي يمثل طفرة ميكانيكية وهندسية في قطاع سيارات الفان التجارية والتشاركية. المركبة ترتكز على منصة كهربائية متطورة توفر كفاءة استثنائية في تقنيات الشحن الفائق، حيث يمكن إعادة شحن البطارية من 10% إلى 80% في غضون دقائق معدودة. هذا الابتكار يحل أكبر معضلة تواجه أساطيل النقل التجاري، ويمهد الطريق لتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة في عمليات الشحن والتوصيل السريع داخل المدن.

ثورة مرورية.. مدينة ذكية تكافئ السائق الملتزم بالأخضر وتعاقب المسرع بالأحمر!

​بدأت إحدى المدن المتطورة في تطبيق نظام مرور ذكي يعتمد على خوارزميات رادار متقدمة لضبط إشارات المرور تلقائيًا بناءً على سرعة المركبات القادمة. التقنية الجديدة تكافئ السائق التزامًا بالسرعات المقررة بمنحه الضوء الأخضر المباشر لتسهيل تدفق الحركة، بينما تتعمد إيقاف السائق المسرع بالضوء الأحمر فورًا كإجراء عقابي وإجباري لتقليل السرعة، مما ساهم في خفض معدلات حوادث الطرق بنسبة 30% خلال فترة الاختبار الأولى.

وداع أسطوري.. آودي تنهي مسيرة RSQ3 وتستعد لإطلاق Q3 رياضية جديدة

​أعلنت علامة آودي الألمانية رسميًا عن إسدال الستار على طرازها الرياضي الشهير RSQ3 تمهيدًا لإحالة المحرك الأسطوري المكون من 5 أسطوانات إلى التقاعد. وفي الوقت نفسه، أكدت الشركة استعدادها لإطلاق جيل جديد ومطور كليًا من سيارات Q3 بتصميم هجومي وأداء رياضي متوازن، مدعوم بمنظومات دفع هجينة حديثة تجمع بين القوة الحصانية المرتفعة وخفض الانبعاثات الكربونية لتلبية الاشتراطات البيئية الجديدة.

روح عسكرية كلاسيكية.. جيب رانجلر JL-2A تعيد أمجاد سيارات الحرب العالمية الثانية!

​أزاحت شركة جيب الستار عن النسخة الخاصة والجديدة Wrangler JL-2A، والتي تم تصميمها لتكون تكريمًا عصريًا لسيارات الجيب العسكرية الأسطورية التي شاركت في الحرب العالمية الثانية. الإصدار الجديد يأتي بطلاء زيتي عسكري ومعدات دفع رباعي مخصصة لأعتى التضاريس، مع لمسات داخلية تجمع بين البساطة التاريخية والتكنولوجيا الرقمية لعام 2026، لتقدم تجربة فريدة لعشاق المغامرات والسيارات ذات الإرث التاريخي.

عودة الرهان الأخضر.. فولكس فاجن تعيد إحياء سيارتها الخارقة الموفرة للوقود!

​في خطوة غير متوقعة، قررت مجموعة فولكس فاجن إعادة إحياء مشروع سيارتها الخارقة فائقة التوفير في استهلاك الوقود (المستوحاة من أيقونة XL1). الطراز الجديد يعتمد على هيكل خفيف الوزن مصنع بالكامل من ألياف الكربون وأنسجة الديناميكا الهوائية المتقدمة، مع تزويده بمحرك هجين متطور يسمح بقطع مسافات طويلة جدًا بأقل كمية وقود ممكنة، مما يمثل استعراضًا مهندسيًا لقدرات الصانع الألماني في تقديم حلول بيئية مبتكرة.

أخبار السيارات فولكس فاجن جيب رانجلر JL 2A آودي RSQ3 كيا PV7 الكهربائية إشارات المرور الذكية

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