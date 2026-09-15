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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن تعيد إحياء سيارتها الخارقة الموفرة للوقود

فولكس فاجن Mission Efficiency
فولكس فاجن Mission Efficiency
عزة عاطف

كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية عن نموذجها الاختباري الجديد «Mission Efficiency»، وهو كوبيه كهربائي ينتمي لفئة السيارات المدمجة ويعتمد على منصة طراز ID. Polo المستقبلي. 

ويستلهم هذا الطراز خطوطه التصميمية وفلسفته الهندسية من طراز XL1 الشهير الذي أطلقته الشركة في عام 2013، حيث تركز فولكس فاجن من خلال هذا الابتكار على إثبات أن خفض معامل السحب الهوائي والاهتمام بالديناميكية يمكن أن يحققا أرقام مدى سير قياسية باستخدام بطاريات ذات سعة متوسطة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير سيارات كهربائية فائقة الكفاءة وعملية للتنقل اليومي والرحلات الطويلة.

تصميم انسيابي بمعامل سحب 0.158 وحلول طاقة شمسية

يتميز طراز «Mission Efficiency» بهيكل مصنع من ألياف الكربون بتصميم يتخذ شكل قطرة الماء، حيث تمتد خطوط السيارة بسلاسة لتنتهي بجزء خلفي ضيق يقلل من دوامات الهواء. 

وتعتمد السيارة على إطارات نحيفة بمقاس 155 ملم، وهو ما ساهم في تحقيق معامل سحب انسيابي يبلغ 0.158 Cd، متفوقة بذلك على أكثر السيارات الإنتاجية انسيابية في الأسواق العالمية.

كما أضاف مهندسو فولكس فاجن لوحًا شمسيًا بقدرة 370 واط مدمجًا في السقف الزجاجي، يستطيع توليد طاقة إضافية تمنح السيارة مدى سير يصل إلى 30 كم يوميًّا في الظروف الجوية المشمشة.

منظومة دفع كهربائية واختبار ميداني بمدى سير 663 كم

تستند السيارة على منصة MEB+ المحدثة من فولكس فاجن، وتعتمد على محرك كهربائي فردي مثبت على المحور الأمامي يولد قوة 133 حصانًا، مما يتيح لها التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 9.0 ثوانٍ. 

وتستمد المنظومة طاقتها من بطارية بسعة استخدام فعيلة تبلغ 54.9 كيلواط/ساعة.

وخلال اختبار قيادة ميداني امتد لمسافة 1278 كم بين مدينة فولفسبورغ الألمانية والعاصمة النمساوية فيينا، سجلت السيارة معدل استهلاك طاقة يبلغ 6.48 ميل لكل كيلواط/ساعة، محققة مدى سير فعليًا يبلغ 663 كم بشحنة واحدة، لتقدم فولكس فاجن رؤية عمليّة لمستقبل التنقل الكهربائي المنخفض التكلفة.

فولكس فاجن Mission Efficiency
فولكس فاجن فولكس فاجن Mission Efficiency سيارات كهربائية 2026 كفاءة البطاريات الكهربائية

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