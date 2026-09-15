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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني لزيادة النقل العام بالمناطق الصناعية والسكنية بالقاهرة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

طالب النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو بمحافظة القاهرة بضرورة التوسع العاجل في وسائل النقل العام وزيادة خطوط الأتوبيسات لخدمة المناطق الصناعية والسكنية بالدائرة، في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد السكان والعمال والموظفين، وما ترتب عليها من ارتفاع الطلب اليومي على وسائل الانتقال.


وأكد «حماد» فى تصريحات له أن التطور العمراني والزيادة السكانية التي شهدتها مناطق المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو خلال السنوات الأخيرة لم يصاحبها توسع مماثل في شبكة النقل العام، الأمر الذي أدى إلى معاناة المواطنين والعمال بصورة يومية، خاصة في أوقات الذروة، وارتفاع تكلفة الانتقال، فضلاً عن طول فترات الانتظار وتكدس الركاب موضحاً أن المناطق الصناعية في حلوان والتبين تمثل مراكز مهمة للإنتاج والتشغيل، وتحتاج إلى منظومة نقل أكثر كفاءة تربطها بالمناطق السكنية، بما يضمن وصول العمال إلى مواقع العمل في المواعيد المحددة، ويعزز انتظام العملية الإنتاجية، بالتوازي مع توفير خدمة لائقة للمواطنين.

وطالب النائب عيد حماد بتبني عدد من الآليات الجديدة وغير التقليدية للتعامل مع الأزمة، في مقدمتها إجراء خريطة تشغيلية ذكية تعتمد على بيانات الكثافات السكانية وحركة الركاب لتحديد المسارات الجديدة وفق الاحتياجات الفعلية، إلى جانب إطلاق خطوط «ربط صناعي» مباشرة بين التجمعات السكنية والمناطق والمصانع الكبرى، خاصة خلال فترات تغيير الورديات.
 

واقترح تطبيق نظام الأتوبيسات المرنة التي يمكن زيادة أعدادها أو تغيير مساراتها خلال ساعات الذروة وفق معدلات الطلب الفعلية، مع دراسة تشغيل خطوط صغيرة ومتوسطة تربط الشوارع والمناطق الداخلية بمحطات النقل الرئيسية، بما يقلل المسافات التي يقطعها المواطن للوصول إلى أقرب وسيلة مواصلات.


وشدد «حماد» على أهمية التنسيق بين محافظة القاهرة وهيئة النقل العام والجهات المعنية بالمناطق الصناعية، لوضع خطة عاجلة لإعادة توزيع الخطوط الحالية واستحداث خطوط جديدة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأعلى كثافة والأكثر احتياجاً مؤكداً أن تحسين النقل العام في هذه المناطق لا يمثل مجرد خدمة جماهيرية، وإنما يرتبط مباشرة بتحسين مستوى المعيشة، وخفض أعباء الانتقال، وتقليل الزحام والتلوث، ودعم النشاط الصناعي والاستثماري، مطالباً بسرعة التعامل مع هذا الملف ووضع حلول قابلة للتنفيذ على الأرض. 

عيد حماد مجلس النواب وسائل النقل النقل

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