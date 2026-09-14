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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد جراج تشغيل وصيانة أتوبيسات هيئة النقل العام

صورة من الجولة
صورة من الجولة
أحمد بسيوني

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، جراج تشغيل وصيانة أتوبيسات هيئة النقل العام بمنطقة سيدي بشر ، لمتابعة انتظام خروج أتوبيسات النقل العام ومركبات النقل البديلة المخصصة لخدمة المواطنين والطلاب، والاطمئنان على انتظام خطوط السير، مع التأكيد على عدم تقطيع المسافات والالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة للميكروباصات وذلك مع بداية العام الدراسى الجديد.

المحافظ يتفقد موقف فيكتوريا وموقف باكوس لمتابعة حركة الميكروباصات

كما تفقد المحافظ موقف فيكتوريا وموقف باكوس، لمتابعة حركة الميكروباصات والميني باص والتأكد من التزام السائقين بخطوط السير الكاملة، وعدم قيام أي مركبة بتقطيع المسافات أو تحميل الركاب بصورة تخالف المسارات المحددة، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمة كاملة دون معاناة أو اضطرارهم إلى استقلال أكثر من وسيلة للوصول إلى وجهاتهم.

وتضم منظومة النقل البديلة لمسارات ترام الرمل مركبات من الميني باص والميكروباص، تعمل عبر 5 خطوط ومسارات رئيسية، بمدة تقاطر تتراوح ما بين 4 إلى 8 دقائق، لخدمة المواطنين والطلاب وتوفير بدائل نقل منتظمة على امتداد مسارات الترام.

وتشمل الخطوط الرئيسية:

• الخط الأول: ميدان الفسحة سيدي بشر – محطة الرمل عبر طريق الكورنيش، بتعريفة 10 جنيهات للمسافة الكاملة و7 جنيهات لنصف المسافة.

• الخط الثاني: فيكتوريا – محطة الرمل عبر طريق أبوقير، بتعريفة 10 جنيهات للمسافة الكاملة و7 جنيهات لنصف المسافة.

• الخط الثالث: باكوس – محطة الرمل عبر طريق الكورنيش، وتبلغ تعريفة الميني باص 10 جنيهات للمسافة الكاملة و7 جنيهات لنصف المسافة، بينما تبلغ تعريفة الميكروباص 9 جنيهات للمسافة الكاملة و6 جنيهات لنصف المسافة.

• الخط الرابع: فيكتوريا ترام – محطة الرمل، بتعريفة 10 جنيهات للمسافة الكاملة و7 جنيهات لنصف المسافة.

• الخط الخامس «الوصلة»: باكوس – شدس – فيكتوريا، بتعريفة 6 جنيهات لمسافة موحدة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المتابعة الميدانية تستهدف في المقام الأول ضمان انتظام خطوط السير ومنع أي محاولات لتقطيع المسافات أو تجزئة الرحلات، مشددًا على أن المواطن من حقه الحصول على الخدمة وفق المسار والتعريفة المقررة، وأنه لن يتم السماح بأي ممارسات من شأنها تحميل المواطنين أعباء إضافية أو التسبب في تعطيل حركة النقل.

وأوضح المحافظ أنه تم حصر 6 نقاط ساخنة تشهد بؤرًا للتكدسات المرورية خلال أوقات الذروة، وهي: محطة فيكتوريا، منطقة شدس، باكوس، ميدان الفسحة، سيدي جابر، ومحطة الرمل، حيث سيتم إعطاء الأولوية لهذه النقاط ودعمها بسيارات النقل الإضافية لضمان انسياب الحركة المرورية.

كما وجه المحافظ بالدفع بمركبات للطوارئ للتعامل الفوري مع أي تكدسات محتملة، إلى جانب أسطول مركبات هيئة نقل الركاب الداعم لمنظومة النقل بالمحافظة.

وشدد المحافظ على استمرار الرقابة الميدانية على المواقف وخطوط السير، والتعامل الفوري والحازم مع أي مخالفات تتعلق بتقطيع المسافات أو مخالفة التعريفة المقررة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في متابعة منظومة النقل لضمان تقديم خدمة آمنة ومنتظمة للمواطنين والطلاب.

وتؤكد محافظة الإسكندرية أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة في حالة انعقاد دائم علي مدار 24 ساعة مع تخصيص رقم 01281533385 لتلقي شكاوي وبلاغات المواطنين المتعلقة بالمرور وتقطيع المسافات وسرعة التعامل الفوري معها.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود عيسى السكرتير العام المساعد واللواء أحمد شعبان رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب ورئيس حى المنتزة أول وشرق

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