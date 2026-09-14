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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رامي صبري يشعل حفل استقبال الطلاب بإحدى الجامعات في بداية العام الجديد

رامي صبري
رامي صبري
أحمد إبراهيم

أشعل الفنان رامي صبري حفل استقبال الطلاب بإحدى الجامعات في بداية العام الجديد، وسط حضور جماهيري ضخم وتفاعل لافت من الطلاب والجمهور، الذين حرصوا على الاستمتاع بباقة من أشهر أغانيه، كما شهدت المباني المحيطة بمسرح الحفل تواجدًا جماهيريًا كبيرًا؛ حيث حرص محبو رامي على الاستمتاع بأغنياته وأجواء الحفل.

وقدم رامي صبري خلال الحفل عددًا من أغانيه التي رددها الجمهور والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال مشواره الفني، إلى جانب أحدث أغاني ألبومه الغنائي الجديد "لو تعرف"، وسط هتافات وتصفيق وغناء جماعي من الجمهور، في أجواء اتسمت بالحماس طوال فقرات الحفل.

وامتد تفاعل الجمهور مع رامي صبري إلى ما بعد انتهاء الحفل، حيث التف عدد كبير من الطلاب حول سيارته، في مشهد عكس حجم شعبيته وحرص الجمهور على التعبير عن حبهم له.

ويواصل رامي صبري خلال الفترة القادمة نشاطه الفني حيث يحيي عددا من الحفلات الضخمة خارج مصر وداخلها، بعد أن حقق ألبومه الأخير "القمر" نجاحا كبيرا.

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رامي صبري يشعل حفل استقبال الطلاب بإحدى الجامعات في بداية العام الجديد

رامي صبري
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