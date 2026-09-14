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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعبو الزمالك والأهلي في الصورة.. ترتيب هدافي الدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري
حسن العمدة

تشهد صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز للموسم 2026-2027 منافسة قوية، قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة، بعدما نجح محمود ممدوح مهاجم مودرن سبورت، وماولي وايو لاعب القناة، في تسجيل 3 أهداف لكل منهما حتى الآن.

وتنطلق اليوم الإثنين منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط صراع مبكر بين عدد من المهاجمين واللاعبين على صدارة قائمة الهدافين.

محمود ممدوح وماولي وايو في الصدارة

يتقاسم محمود ممدوح لاعب مودرن سبورت، وماولي وايو لاعب القناة، المركز الأول في جدول ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف لكل لاعب، فيما يأتي خلفهما عدد كبير من اللاعبين الذين سجلوا هدفين حتى الآن.

وجاء ترتيب الهدافين قبل الجولة الخامسة على النحو التالي:

1- محمود ممدوح – مودرن سبورت – 3 أهداف.

1- ماولي وايو – القناة – 3 أهداف.

2- سيفا تيكا – وادي دجلة – هدفان.

2- أحمد بحبح – بتروجيت – هدفان.

2- أحمد سيد زيزو – الأهلي – هدفان.

2- حسام أشرف – الزمالك – هدفان.

2- عودة فاخوري – بيراميدز – هدفان.

2- محمود عبد المنعم كهربا – إنبي – هدفان.

2- صلاح محسن – المصري – هدفان.

2- أسامة فيصل – البنك الأهلي – هدفان.

2- مصطفى البدري – بتروجيت – هدفان.

2- أحمد بلحاج – سيراميكا – هدفان.

2- إسلام محارب – طلائع الجيش – هدفان.


 

محمود ممدوح مودرن سبورت ماولي وايو ترتيب هدافي الدوري المصري هدافي الدوري المصري الدوري المصري

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