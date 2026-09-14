صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاد البرتغالي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، إلى القاهرة وسط حالة من الترقب بشأن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.



برفقة محاميته ووكيل أعماله

ووصل بيزيرا إلى القاهرة برفقة محاميته ووكيل أعماله، فيما كان أحد مسؤولي الزمالك في استقباله داخل المطار.



جلسة حاسمة مع الزمالك



ومن المنتظر أن يعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء، لبحث تفاصيل المرحلة المقبلة وإنهاء الملفات العالقة بين الطرفين.



خطوة جديدة نحو الرحيل



ويستعد بيزيرا لحسم تفاصيل رحيله عن الزمالك، في ظل اقترابه من الانتقال إلى صفوف شباب الأهلي الإماراتي.



بداية الأزمة



وكانت الأزمة قد تصاعدت خلال الفترة الماضية بعد غياب اللاعب عن تدريبات الزمالك، قبل أن تتجه المفاوضات حاليًا نحو إنهاء الخلاف والوصول إلى اتفاق بشأن رحيله.https://www.facebook.com/share/r/1J5Qz1N271/?mibextid=wwXIfr