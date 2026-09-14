قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق
سعر الدرهم الإماراتي والريال السعودي اليوم في بنك مصر 14-9-2026
«بناتي عاشوا لحظات رعب».. استغاثة أم بعد واقعة تحـ.رش مروعة
صحيفة: إيران طلبت من روسيا طائرات مسيرة متطورة لاستخدامها ضد إسرائيل وأمريكا
دعاء العام الدراسي الجديد.. اللهم ارزقني فيه حسن الفهم وصحبة الأخيار
1.2 تريليون دولار.. أهمية تجمع بريكس بالأرقام والإحصائيات
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بعد إنذارات في 4 مناطق بالجنوب
لم ييأس من الرفض.. كيف كان النبي يبحث عن الناس ليبلغهم رسالة الله؟
شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه
ترامب: مخزوناتنا من الأسلحة كبيرة وننتج صواريخ باتريوت بأعداد غير مسبوقة
ترامب: الصين تتجسس علينا.. ونحن نتجسس عليهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن استقرارا اليوم الإثنين بعد ارتفاعات، شهدتها الفراخ اليومين الماضيين، إلا انها عاودت الانخفاض مرة أخرى، حتى وصل سعر الكيلو لـ 66 جنيهًا، بعدما سجلت 71 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة، حيث وصل سعر الكيلو لـ 66 جنيهًا بالمزرعة بعدما وصل إلى 71 جنيهًا أمس، وتصل للمستهلك بسعر 83 جنيها   كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات ليصل سعر الكيلو بالمزرعة ل 70 جنيهًا،  لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيه .

كذلك  ارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  115 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهًا وتصل للمستهلك 132 جنيهًا.

بينما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم لـيتراوح بين 170 و 190جنيهًا في بعض المحلات أى ارتفع ما يقرب من 20 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70 لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 85 جملة لتصل للمستهلك بسعر 110  جنيهات بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 105جنيهات.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100 جنيه جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيهات .

من جانبه ، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، تفاصيل الأزمة، مؤكدًا أن استمرار الخسائر يستدعي تحركًا عاجلًا للحفاظ على المربين وضمان استقرار صناعة الدواجن خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الزيني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المربين يتكبدون خسائر في إنتاج الدواجن، مشيرًا إلى أن الخسارة تصل إلى نحو 10 جنيهات في كل كيلو.

وبحسب تصريحاته، تعني هذه الفجوة خسارة تقترب من 20 جنيهًا في الفرخة الواحدة، وهو ما دفع عددًا من المربين إلى الخروج من السوق خلال الفترة الماضية، في ظل صعوبة مواصلة الإنتاج عندما تتجاوز تكلفة الإنتاج سعر البيع.

الدواجن أسعار الدواجن البانيه البيض الفراخ سعر كيلو البانيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

أسعار الطماطم

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

أسعار السبائك الذهب اليوم

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع جديد في البنوك

حمزة عبد الكريم

آس الإسبانية: حمزة عبدالكريم يتقاضى 40 ألف يورو شهريًا مع برشلونة

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

الأزهر رداً على طرد طالب من المدرسة لارتدائه «شبشب»: يحرم طرده أو إهانته أو الانتقاص منه أمام زملائه ويأثم مرتكب هذا الفعل

المركز العالمي للفتوي

الأزهر للفتوى يعلق على واقعة طرد طالب من المدرسة بسبب ارتدائه نعلا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها.. هل يجوز التصدق من مال زوجي على عمي المحتاج؟.. حكم رجوع الورثة في هبة أحد الأبوين شيئا لأولاده

بالصور

شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع

وصفة صحية للمدرسة.. طريقة عمل اللانشون بالبانية

طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه

كارثة صحية.. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

الشاي
الشاي
الشاي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد