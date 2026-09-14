بحضور محافظ دمياط.. احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بكفور الغاب

شهد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، احتفالية تكريم أهل القرآن، التي نظمتها الجمعية الخيرية بكفور الغاب، لتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم، وتتويجًا لجهودهم في حفظ كتاب الله، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي دمياط والدقهلية، والشيخ علي إسماعيل صابر، مدير مديرية أوقاف دمياط، والمستشار السيد داود، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بكفور الغاب، إلى جانب عدد من قيادات مديرية الأوقاف والأئمة والمشايخ وأسر الفائزين.

وأعرب محافظ دمياط عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، موجهًا خالص التهنئة إلى جميع الفائزين والمكرمين وأسرهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، وأن يجعل الله القرآن الكريم نورًا في قلوبهم، وهدىً في حياتهم، وبركةً في مستقبلهم.

وأكد "المحافظ" أن تكريم حفظة كتاب الله يمثل احتفاءً بقيمة عظيمة، مشيرًا إلى أن ما حققه الفائزون من تفوق وتميز هو ثمرة جهد متواصل منهم، ودعم أسرهم، وجهود شيوخهم ومعلميهم، الذين أسهموا في تشجيعهم على حفظ كتاب الله والتمسك بقيمه وتعاليمه.

ووجه محافظ دمياط الشكر والتقدير إلى الآباء والأمهات الذين بذلوا كل جهد في سبيل تحفيظ أبنائهم كتاب الله ورعايتهم وتشجيعهم، كما وجه الشكر والتقدير إلى المعلمين والمعلمات ، لما بذلوه من جهود مخلصة في تعليم الأبناء وتحفيظهم كتاب الله، مؤكدًا أن رسالتهم تتجاوز التعليم والتحفيظ إلى الإسهام في غرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوس النشء، وبناء أجيال تتحلى بالعلم والوعي وحسن الخلق.



من جانبه، أعرب النائب السيد الغيطاني، عضو مجلس النواب، وراعي الحفل والرئيس الشرفي للجمعية الخيرية بكفور الغاب، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ دمياط، لدعمه وتشجيعه المستمر للجهود والمبادرات التي تستهدف خدمة أبناء المحافظة، مؤكدًا أهمية المسابقة في تشجيع النشء والشباب على حفظ القرآن الكريم، وموجهًا التهنئة إلى جميع الفائزين والمكرمين، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.



كما قدّمت الجمعية الخيرية بكفور الغاب درعًا تقديريًا للأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، تقديرًا لدعمه وتشجيعه المستمر لجهود حفظ كتاب الله ورعاية أهل القرآن، كما قدّمت درعًا مماثلًا للدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، تقديرًا لجهوده ودعمه للفعاليات، إلى جانب تقديم دروع تذكارية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المشاركين في الاحتفالية، تقديرًا لمشاركتهم ودعمهم لفعالياتها.



وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات المتميزة، شملت تلاوات عطرة لآيات من القرآن الكريم، وسط أجواء احتفالية اتسمت بالفخر والاعتزاز بما حققه أبناء المحافظة من تفوق وتميز في حفظ كتاب الله، واختُتمت الفعاليات بتكريم الفائزين وحفظة القرآن الكريم، إلى جانب معلمي ومعلمات القرآن الكريم والعاملين بالجمعية، تقديرًا لعطائهم وجهودهم.