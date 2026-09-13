ميناء دمياط يتداول 13 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن ،و غادرت 6 سفن أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة 21 سفينة (تحت الشحن والتفريغ).

وأضاف المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35540 طن تشمل : 2418 طن مولاس و 8125 طن جبس معبأ و 1644 طن ملح و 7880 طن يوريا و 15473 طن بضائع متنوعة ،وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13557 طن تشمل : 5500 طن ذرة و 1253 طن حديد و 643 طن خردة و 2215 طن خشب زان و 3946 طن بضائع متنوعة .

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 346 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 175 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2541 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 23715 طنًا ، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4494 حركة .