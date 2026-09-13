قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
راكبين توكتوك ومعاهم ســ.ـلاح أبيض.. حبس لصوص سرقوا هاتفًا من مواطن بالقاهرة
وفاة والد الفنانة الراحلة سوزان تميم
سكن لكل المصريين 9.. 15 ألف وحدة بالإيجار لمحدودي الدخل ومواعيد التقديم
5 أسباب.. لماذا يتمسك فليك باستمرار حمزة عبد الكريم مع برشلونة؟
تنسيق الأزهر 2026.. توحيد الحد الأدنى لكليات القمة جغرافيًا.. لا زيادة في المصروفات.. والمدن الجامعية تستوعب 30% طلابًا أكثر
رئيس وزراء ماليزيا: بلدنا يستعد لاستقبال الرئيس السيسي في زيارة رسمية الشهر المقبل
«سحابة سوداء» جديدة تواجه المزارعين.. ونقيب الفلاحين يكشف أزمات القطاع الزراعي
القوات اليمنية تعلن تدمير منصات صواريخ وتجمعات للحوثيين في "ذو باب والمخا"
لوسي تكشف لـ صدى البلد حقيقة تفكيرها في اعتزال الفن | خاص
توغلات الاحتلال في ريف دمشق تستهدف الضغط على الحكومة السورية
فتح باب تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلة الثالثة والمتخلفين.. الخطوات وموقع التقديم
استغل انشغال المصلين.. شخص يسرق حقيبة مواطن في أحد مساجد وسط البلد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 13-9-2026

الدرهم الاماراتي
الدرهم الاماراتي
آية الجارحي

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 13-9-2026 مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر .

 سعر الدرهم الاماراتي  في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.99 جنيه للشراء و14.02 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم الاماراتي اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك الاهلي الكويتي 13.98 جنيه للشراء و14.02 جنيه للبيع.

  سعر الدرهم الاماراتي في البنك التجاري الدولي 13.97 جنيه للشراء و14 جنيها للبيع. 

سعر صرف الدرهم الاماراتي 

 سعر الدرهم الاماراتي في المصرف العربي  13.97 جنيه للشراء و14 جنيها للبيع.   

سعر الدرهم الاماراتي اتش اس بي سي  13.97 جنيه للشراء و14 جنيها للبيع.  

 سعر الدرهم الاماراتي في بنك التعمير والاسكان  13.96 جنيه للشراء و14 جنيها للبيع.  

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه 

 سعر الدرهم الاماراتي في بنك نكست  13.96 جنيه للشراء و14 جنيها للبيع.  

البنك الاهلي المصري

سعر الدرهم الاماراتي في البنك الاهلي المصري  13.96 جنيه للشراء و14 جنيها للبيع.

 بنك مصر

سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر  13.96 جنيه للشراء و14 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الاسكندرية  13.95 جنيه للشراء و14.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك قناة السويس   13.95 جنيه للشراء و14.01 جنيه للبيع. 

الدرهم الإماراتي سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد سعر صرف الدرهم سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه سعر الدرهم الاماراتي امام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

الحسين عموتة

مدرب الجيش الرواندي يُوجّه رسالة نارية لـ «عموتة» بعد واقعة الأهلي: كن أبًا للاعبيك

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ملعب هويما سيتى التابع لنادي كيتار الأوغندي

من هو كيتارا الأوغندي.. خصم الأهلي في الكونفدرالية وصاحب قصة الـ7-0؟

الزمالك

مدرب الجيش الرواندي: نصحت الزمالك بالتعاقد مع «بنتايك».. وأتمنى انضمامه لمنتخب المغرب

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

النينيو.. ظاهرة طبيعية قد تعيد رسم أنماط الطقس حول العالم

بريكس

خبير اقتصادي: مشاركة مصر في بريكس تفتح فرصًا لتعزيز الاستثمارات والتعامل بالعملات المحلية

إنقاذ مراهق بعد 3 أيام من الانجراف في مياه جليدية

إنقاذ مراهق بعد 3 أيام من الانجراف في مياه جليدية.. فيديو

بالصور

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

يارا السكري في "كان" وكارولين عزمي في "فينيسيا".. حضرت الفساتين وغابت السينما

يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد