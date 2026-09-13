ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 13-9-2026 مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر .

سعر الدرهم الاماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.99 جنيه للشراء و14.02 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم الاماراتي اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك الاهلي الكويتي 13.98 جنيه للشراء و14.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك التجاري الدولي 13.97 جنيه للشراء و14 جنيها للبيع.

سعر صرف الدرهم الاماراتي

سعر الدرهم الاماراتي في المصرف العربي 13.97 جنيه للشراء و14 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي اتش اس بي سي 13.97 جنيه للشراء و14 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك التعمير والاسكان 13.96 جنيه للشراء و14 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه

سعر الدرهم الاماراتي في بنك نكست 13.96 جنيه للشراء و14 جنيها للبيع.

البنك الاهلي المصري

سعر الدرهم الاماراتي في البنك الاهلي المصري 13.96 جنيه للشراء و14 جنيها للبيع.

بنك مصر

سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر 13.96 جنيه للشراء و14 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الاسكندرية 13.95 جنيه للشراء و14.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك قناة السويس 13.95 جنيه للشراء و14.01 جنيه للبيع.