لوسي تكشف لـ صدى البلد حقيقة تفكيرها في اعتزال الفن | خاص

تعد الفنانة لوسي إحدى النجمات اللاتي قدمن عديد من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ الفن المصري وحتى الآن مازالت بصمتها واضحة على كثير من الأعمال التى شاركت بها.

لوسي ترى أن ما يعرض عليها حاليا لا يليق بما قدمته خلال مشوارها الفني مؤكدة ان غضبها الحقيقي من الأعمال دون المستوى التى تعرض عليها وليست غاضبة من الوسط الفني ككل.

وأوضحت لوسي فى تصريح خاص لـ صدى البلد : أبحث عن عمل جيد يناسبني ولكن إذا استمر هذا الحال الى رمضان فأنني سأعلن اعتزالي الذى مازال فكرة تراودني حاليا.

وأشارت لوسي : انا لا أشكو من قلة العمل أو أنني أعاني اقتصاديا حتى أوافق على أي عمل يعرض علي لأنني أرى أن هذا يقلل من تاريخي الفني مشواري الذي بذلت فيه مجهودا كبيرا حتى ابني جدار الثقة بيني وجمهوري.

واختتمت لوسي حديثها : أننى بالفعل افكر فى الاعتزال وإذا لم يعرض علي عمل جيد يليق باسمي سأعتزل الفن فى رمضان المقبل.

لوسي تتحدث عن مسلسل حق ضايع

من ناحية أخرى تحدثت الفنانة لوسي، عن طقوسها قبل تصوير المشاهد ومواقف لها في أعمال سابقة، وذلك خلال كواليس مسلسل حق ضايع.

وحول استعدادها لتصوير المشاهد، قالت لوسي، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري: «قبل التصوير بقعد أهزر وأول ما المخرج يقول "أكشن" ببقى أنا واحدة تانية خالص ولو لثانية حسيت إن أنا "لوسي" أفصل، ما عرفش أشتغل».

وتابعت لوسي: «وانا بعمل سارق الفرح في اخر مشهد الفينال الله يرحمه ويحسن اليه الأستاذ الكبير داود عبد السيد، شاورت له بيدي وقولتله أنا آسفة ممكن نعمل ستوب قال لي ليه؟ قلت له أنا حاسة ان انا بمثل قال لي انت كنتي كويسة قلت له لا انا حسيت إن أنا بمثل معلش سامحني قالي طب انتي عايزة تعملي أحسن من كده إيه قلتله أنا متأسفة أنا في الأول كنت حاسة إني بمثل لأن دموعي ما نزلتش.. وبعد التصوير بفصل في ثانية وبنسى المشهد في ثانية وبخرج من الشخصية على طول.