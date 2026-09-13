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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سكن لكل المصريين 9.. 15 ألف وحدة بالإيجار لمحدودي الدخل ومواعيد التقديم

سكن لكل المصريين 9.. 15 ألف وحدة بالإيجار لمحدودي الدخل ومواعيد التقديم
سكن لكل المصريين 9.. 15 ألف وحدة بالإيجار لمحدودي الدخل ومواعيد التقديم
ولاء عادل

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح 15 ألف وحدة سكنية جاهزة للسكن بنظام الإيجار، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» ومبادرة «حياة كريمة»، وذلك بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.

ويأتي الطرح الجديد لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، مع إتاحة دعم للإيجار وفقًا لقيمة دخل المستفيد ومساحة الوحدة، إلى جانب تحديد مجموعة من الشروط والإجراءات الواجب استيفاؤها قبل التقديم.

موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 9

حددت الجهات المختصة مواعيد التقديم على الوحدات المطروحة على مرحلتين.

وتبدأ المرحلة الأولى، المخصصة لذوي الهمم، يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، وتستمر حتى الأحد 27 سبتمبر 2026.

بينما تبدأ المرحلة الثانية أمام جميع المواطنين، ومن بينهم ذوو الهمم، يوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، وتستمر حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

مساحات شقق الإسكان الجديدة

يضم الطرح وحدات بمساحات متنوعة، تختلف حسب المدينة أو المحافظة، وتصل بعض الوحدات الموجودة في المدن الجديدة إلى 75 مترًا مربعًا، وتتكون من غرفتين وصالة.

وتتوافر هذه المساحات في مدن من بينها حدائق العاصمة والعبور الجديدة وأخميم الجديدة.

كما يضم الطرح وحدات بمساحة تصل إلى 90 مترًا مربعًا، وتتكون من 3 غرف وصالة، في عدد من المدن الجديدة، منها أكتوبر الجديدة و15 مايو والعبور الجديدة وبرج العرب الجديدة والسادات والنوبارية الجديدة والفيوم الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وأخميم الجديدة وقنا الجديدة وطيبة الجديدة.

وحدات سكنية في المحافظات

ولا يقتصر الطرح على المدن الجديدة، إذ يشمل وحدات سكنية في عدد من المحافظات.

وتصل مساحة الوحدات المطروحة في محافظة المنيا إلى 75 مترًا مربعًا، بينما تتراوح مساحات الوحدات التابعة لمبادرة «حياة كريمة» بين 96 و100 متر مربع.

وتوجد وحدات «حياة كريمة» في محافظات الجيزة والمنوفية والغربية والأقصر وكفر الشيخ وقنا وسوهاج والبحيرة والدقهلية والمنيا.

شروط حجز وحدات سكن لكل المصريين 9

يتطلب التقديم على الوحدات الالتزام بمجموعة من الشروط، في مقدمتها أن يكون عمر المتقدم 21 عامًا على الأقل، وألا يزيد على 35 عامًا عند انتهاء مدة الإعلان.

كما يشترط ألا يتجاوز صافي دخل الأسرة 16 ألف جنيه، وفقًا للضوابط المحددة للطرح.

ويحصل المستفيد على دعم للإيجار من صندوق الإسكان الاجتماعي يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وتحدد قيمة الدعم وفقًا لمستوى الدخل ومساحة الوحدة طوال فترة الإيجار.

مصاريف حجز شقق الإسكان والتأمين

يتعين على المتقدم دفع 365 جنيهًا كمصروفات للتسجيل، وهي قيمة غير قابلة للاسترداد، ويتم سدادها عبر وسائل الدفع المتاحة على منصة مصر الرقمية.

كما يتم دفع تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه للوحدة من خلال مكاتب البريد المميكنة الموجودة في المناطق التي تتوافر بها الوحدات.

ويُرد مبلغ التأمين بعد انتهاء فترة الإيجار أو عند رفض الطلب، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في كراسة الشروط.

خطوات التقديم على شقق سكن لكل المصريين 9

يمكن للراغبين في الاستفادة من الطرح الاطلاع على كراسة الشروط والتعرف على تفاصيل الوحدات والمستندات المطلوبة، ثم تسجيل البيانات إلكترونيًا ورفع الأوراق المطلوبة عبر منصة مصر الرقمية.

ويجب على المتقدم مراجعة شروط الحجز والبيانات المطلوبة بعناية قبل إرسال الطلب، والتأكد من استيفاء جميع الضوابط المحددة حتى لا يتعرض الطلب للاستبعاد.

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