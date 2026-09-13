قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاعدة بيانات للسوق العقاري تحمي المواطنين.. مطالب بإحصاء المتضررين وكشف نسب تنفيذ المشروعات
معايير ضبط السوق العقاري.. قاعدة بيانات تحمي المواطنين.. مطالب بإحصاء المتضررين.. وكشف نسب تنفيذ المشروعات
قبل ما تبيع موبايلك.. نفذ هذه الخطوات لحماية خصوصيتك للأبد
مع بدء الدراسة ..أكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم
تركيا تعتقل 26 شخصاً وتداهم 6 جمعيات للمثليين بتهمة الدعـ.ارة والفحشاء
خبراء عرب يضعون روشتة لتعزيز أمن الطاقة والتكامل العربي| تفاصيل
بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة
فيدانوزير الخارجية التركي من دمشق: أردوغان سيزور سوريا قريبا
تفاصيل 30 ألف شقة لمتوسطي الدخل.. تمويل بفائدة 12%.. وطرح جديد بـ8%
الرئيس الإيراني: اتفقت مع ولي عهد الإمارات على «طي صفحة الماضي»
المنظمة الدولية للهجرة: 85 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم بسبب القتال في اليمن
ترامب: الحرب مع إيران قد تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ديون الولايات المتحدة تتجاوز 40 تريليون دولار وتهدد بابتلاع الاقتصاد العالمي

صورة تعبيرية- الدولار الأمريكي
صورة تعبيرية- الدولار الأمريكي
خاطر عبادة

تجاوز الدين العام الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، ليشكل "حفرة مالية عملاقة" تهدد بوقف موجة تخفيضات الفائدة عالمياً، وتفرض فاتورة باهظة على اقتصادات أخرى بينها إسرائيل، بحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست".

7 مليارات دولار ديون يومياً.. وفوائد تبتلع الميزانية

ينمو الدين الأمريكي بوتيرة 7 مليارات دولار يومياً. وبلغت مدفوعات الفائدة الصافية نحو 970 مليار دولار في السنة المالية 2025، ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن تتجاوز تريليون دولار لأول مرة خلال العام الحالي، متجاوزة إجمالي الإنفاق على الدفاع.وتشير توقعات المكتب إلى تضاعف كلفة الفائدة لتصل إلى 2.1 تريليون دولار بحلول 2036، بما يعادل ربع الميزانية الفيدرالية.

 كما يقدر صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين 140% من الناتج المحلي الأمريكي بحلول 2031.ولتمويل هذا العجز، أصدرت الإدارة الأمريكية سندات بقيمة 18.9 تريليون دولار منذ بداية 2026 وحتى يوليو، بزيادة 10.2% عن العام الماضي، ما يستنزف السيولة العالمية ويدفع عوائد السندات للصعود.

إسرائيل تدفع الثمن: من الرهن العقاري إلى التقاعد

درغم مرونة الاقتصاد الإسرائيلي رغم الحرب، إلا أن التقرير حذر من أن تل أبيب تدفع بالفعل جزءاً من ثمن الديون الأمريكية عبر 3 قنوات: ارتفاع أسعار الفائدة: يرفع أقساط الرهون العقارية والقروض ويضغط على دخل الأسر.

تقلبات وول ستريت: تزيد من تعرض مدخرات التقاعد الإسرائيلية للمخاطر.ضغط على الميزانية: تضطر الدولة لإنفاق مليارات الشواقل إضافية على فوائد ديونها، على حساب التعليم والصحة والأمن.

وفي إجراء وقائي، ألزمت الهيئة التنظيمية المؤسسات المالية بالاحتفاظ باحتياطي سيولة بالعملات الأجنبية بنسبة 10% لمواجهة أي طلب مفاجئ لتغطية الهامش في حال تقلبات حادة بوول ستريت.

قطاعا التكنولوجيا والعقارات في مرمى النيران

وقال جاي بريمينجر، الشريك ورئيس قطاع التكنولوجيا في "برايس ووترهاوس كوبرز إسرائيل"، إن محركي الاقتصاد الإسرائيلي - التكنولوجيا والعقارات - هما الأكثر عرضة للصدمة.

ويوضح: "عندما تمنح السندات الحكومية الأمريكية عائداً 5% منخفض المخاطر، يفضل المستثمرون سحب أموالهم من الأصول عالية المخاطرة مثل الشركات الناشئة. هذا سيقلل التمويل المتدفق لصناديق الاستثمار في إسرائيل ويخفض الاكتتابات وعمليات التخارج".وفي العقارات، سيؤدي رفع الحد الأدنى لسعر الفائدة إلى زيادة تكلفة الرهن العقاري وتراجع الطلب، رغم الطلب المكبوت الحالي.

هل الدولار يحمي أمريكا؟

وأشار بول مارينو، كبير مسؤولي الإيرادات في "Themes ETFs"، إلى أن مكانة الدولار كعملة احتياط تمنح واشنطن "خط ائتمان أعلى" يسمح لها بالاقتراض بعملتها الخاصة دون أزمة سيولة كالأسواق الناشئة، على غرار اليابان.

لكن المحللة فيوليتا تودوروفا من "ليفرج شيرز" تحذر: "الخطر ليس في التخلف عن السداد، بل في كلفة تمويل الدين. إذا خفض المستثمرون الأجانب استيعابهم للسندات، ستضطر الخزانة لرفع العوائد في حلقة مفرغة".

وقد بدأت الخزانة بالفعل مضاعفة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من 2 إلى 4 مليارات دولار للعملية، في محاولة لكبح العوائد التي وصلت إلى 4.7% للسندات 10 سنوات و5.2% للسندات 30 سنة.

تحذير من مايكل بيترسون

قال مايكل بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بيتر جي بيترسون": "الولايات المتحدة تعاني عجزاً منذ 26 عاماً وتجاهلنا تحديات هيكلية. كل دولار يُدفع فائدة يُخصم من خدمات المواطنين ويزيد احتمال رفع الضرائب".

وخلص التقرير إلى أن التدخل الحالي مؤقت، وأن الفاتورة النهائية للـ 40 تريليون دولار ستصل عبر جيوب المستهلكين والشركات حول العالم، بما في ذلك إسرائيل، في صورة أجور متآكلة ومدخرات أقل وضرائب أعلى.

الديون الأمريكية الدولار الأمريكي الاقتصاد الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ملعب هويما سيتى التابع لنادي كيتار الأوغندي

من هو كيتارا الأوغندي.. خصم الأهلي في الكونفدرالية وصاحب قصة الـ7-0؟

حسام حسن

حسام حسن يدرس استدعاء نجم جديد لمعسكر منتخب مصر

معتمد جمال

بعد التأهل الأفريقي.. معتمد جمال يجهز مفاجأة للجفالي مع الزمالك

ترشيحاتنا

الطالب

صحى متأخر عن المدرسة.. طالب يبدل ملابسه في الشارع بأول يوم دراسي

الاكتئاب

الحزن مش دليل .. اعرف أعراض الاكتئاب الحقيقي

الوقاية من الزهايمر

4 تغييرات يومية تحميك من الزهايمر.. اكتشفها

بالصور

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

بعد فقدان وزنها.. مي حلمي تثير الجدل بالمايوه

بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

يارا السكري في "كان" وكارولين عزمي في "فينيسيا".. حضرت الفساتين وغابت السينما

يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد