خبير اقتصادي: مشاركة مصر في بريكس تفتح فرصًا لتعزيز الاستثمارات والتعامل بالعملات المحلية

قال الدكتور عمر صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقًا، إن مشاركة مصر في تجمع بريكس تكتسب أهمية كبيرة، نظرًا لما تتمتع به المجموعة من دول ذات ثقل وتأثير في مناطقها وعلى المستوى العالمي.

وأوضح “صالح” خلال القناة الأولي، أن أهمية بريكس لا تقتصر على كونها تضم دولًا صناعية كبرى، وإنما تشمل دولًا ذات تأثير اقتصادي وسياسي في مناطقها، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بثقل كبير في أفريقيا والمنطقة العربية، إلى جانب دورها في منطقة البحر المتوسط.

وأضاف أن مشاركة مصر في بريكس تعكس أهمية الدبلوماسية الاقتصادية، موضحًا أن التحركات الدولية للرئيس عبدالفتاح السيسي تركز على جهود التنمية الاقتصادية والاستدامة، وما نفذته مصر من مشروعات في البنية التحتية، من بينها قناة السويس والموانئ والتنمية الصناعية والطرق والجسور.

وأشار إلى أن وجود دول مثل الصين والهند والبرازيل داخل بريكس يمثل فرصة مهمة لمصر، باعتبارها دولًا ذات ثقل في التجارة الدولية، وجاذبة للاستثمارات ومستثمرة في الخارج.

وأكد أن المشاركة على المستوى الرئاسي تتيح لمصر عرض ما أنجزته من مشروعات، إلى جانب التأكيد على الضمانات التي توفرها الدولة للمستثمرين، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات.

ولفت صالح إلى أن العلاقات المصرية مع دول بريكس تشهد تطورًا، مشيرًا إلى المنطقة الروسية في قناة السويس، والمنطقة الصينية، وتطور العلاقات مع الهند، إلى جانب العلاقات المتميزة مع البرازيل والإمارات.

وأوضح أن الانضمام إلى بريكس يتيح لمصر فرصة لدفع التعاون مع هذه الدول وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، مؤكدًا أن الحفاظ على التواصل المستمر مع الشركاء التجاريين أصبح ضروريًا في ظل المنافسة والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية القادمة من روسيا والصين وغيرها من الدول المشاركة في بريكس موجودة في مصر وتتزايد، مضيفًا أن الدفع نحو التعامل بالعملات المحلية يمثل نقطة مهمة لتقليل الضغط على الدولار.

وأكد أن إبرام اتفاقيات للتعامل بالعملات المحلية مع شركاء كبار، مثل الصين، يمثل أهمية كبيرة لمصر، خاصة في ظل احتياجاتها من العملات الأجنبية.

ويأتي ذلك في وقت تتصدر فيه مكاسب مصر الاقتصادية من عضوية بريكس، وعلى رأسها تعزيز التجارة والاستثمار وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع دول التجمع، اهتمامًا متزايدًا.

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