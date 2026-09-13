قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق الأزهر 2026.. توحيد الحد الأدنى لكليات القمة جغرافيًا.. لا زيادة في المصروفات.. والمدن الجامعية تستوعب 30% طلابًا أكثر
رئيس وزراء ماليزيا: بلدنا يستعد لاستقبال الرئيس السيسي في زيارة رسمية الشهر المقبل
«سحابة سوداء» جديدة تواجه المزارعين.. ونقيب الفلاحين يكشف أزمات القطاع الزراعي
القوات اليمنية تعلن تدمير منصات صواريخ وتجمعات للحوثيين في "ذو باب والمخا"
لوسي تكشف لـ صدى البلد حقيقة تفكيرها في اعتزال الفن | خاص
توغلات الاحتلال في ريف دمشق تستهدف الضغط على الحكومة السورية
فتح باب تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلة الثالثة والمتخلفين.. الخطوات وموقع التقديم
استغل انشغال المصلين.. شخص يسرق حقيبة مواطن في أحد مساجد وسط البلد
انتهاء صيف 2026.. موعد بداية فصل الخريف في مصر والخريطة المناخية
بسبب الخلافات.. تفاصيل صادمة في أقوال الأب قاتل ابنته في محافظة دمياط.. ما القصة؟
عموتة أمام اختبار جديد مع الأهلي.. كيف يتعامل مع لعنة الإصابات قبل أبو قير؟
سنشدد عضدك بأخيك.. طالب يُرافق شقيقته للمدرسة بالعجلة في أول يوم دراسة.. وإشادة من رواد السوشيال ميديا |شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

فتح باب تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلة الثالثة والمتخلفين.. الخطوات وموقع التقديم

التنسيق
التنسيق
قسم الخدمات

 ​في خطوة تستهدف رفع عبء الاغتراب عن هضاب المغتربين من الطلاب وأسرهم، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسمياً عن فتح باب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب والتحويلات عبر موقع التنسيق الإلكتروني. 

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان نتيجة ترشيحات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد.  

تقليل الاغتراب 2026

​مظلة واسعة تشمل المرحلة الثالثة والمستفيدين المتأخرين

و​لا يقتصر الماراثون الحالي للتحويلات على طلاب المرحلة الثالثة فحسب، بل يمد مظلته ليشمل طلاب المرحلتين الأولى والثانية ممن لم يتاح لهم أو لم يستفيدوا من خدمة تقليل الاغتراب في مراحلهم السابقة. 

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

وفي ذات السياق، فتح مكتب التنسيق أبواب الأمل أمام الطلاب الذين استنفدوا رغباتهم، أو تخلفوا عن التسجيل في المواعيد السابقة، ليتمكنوا من إعادة ترتيب أوراقهم وتسجيل رغباتهم وفقاً للقواعد المنظمة.  

​بوصلة التحويلات.. قواعد صارمة وضوابط جغرافية

و​تسير عمليات التحويل في مسارين رئيسيين حددتهما الوزارة بوضوح: التحويل المُناظر وغير المُناظر، شريطة الالتزام التام بقواعد التوزيع الجغرافي الإقليمي والحدود المقررة للكلية أو المعهد المراد التحويل إليه. 

آخر موعد للتقديم في تقليل الاغتراب 2026

وتشدد الجهات المعنية على أن الهدف الأساسي من هذه المرحلة هو لم شمل الطلاب بكيانات تعليمية قريبة من محيط سكنهم الجغرافي قدر الإمكان، وبما لا يتعارض مع طاقة استيعاب المؤسسات التعليمية الكبرى والحدود الدنيا للقبول.  

​خطوات معدودة نحو الاستقرار الجامعي

و​ناشدت وزارة التعليم العالي جموع الطلاب سرعة الدخول إلى البوابة الرسمية الوحيدة المعتمدة — موقع التنسيق الإلكتروني

تقليل الاغتراب 2026

 (www.tansik.digital.gov.eg) — لإتمام الخطوات التالية:  

  • ​الدخول برقم الجلوس والرقم السري
  • ​اختيار أيقونة “خدمة تقليل الاغتراب”
  • ​تحديد الكلية أو المعهد المراد التحويل إليه بناءً على قواعد التوزيع الجغرافي
  • ​مراجعة البيانات بعناية شديدة وتأكيد الطلب ثم الاحتفاظ بإيصال التسجيل
تقليل الاغتراب

​ومع انطلاق هذه الساعات الحاسمة، تقف آلاف الأسر المصرية في ترقب دائم أمام الشاشات، طامحين في طمأنة نهائية تستقر معها خطى الأبناء على عتبات الجامعات التي لطالما حلموا بها دون عناء السفر والبعد.

الأزهر الشريف يقرر فتح تنسيقٍ استثنائي

​وكان أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التنسيق الخاص لقبول "الإخوة" بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بمختلف المعاهد الأزهرية.

نتيجة تقليل الاغتراب 2024

​تفاصيل المواعيد والضوابط

فترة التنسيق: يستمر تلقي الطلبات وفتح باب التنسيق خلال الفترة من 19 سبتمبر وحتى 24 سبتمبر.

الهدف الاستراتيجي: يهدف هذا القرار إلى لم شمل أفراد الأسرة الواحدة داخل مجمع تعليمي أو معهد أزهري واحد، بما يسهل على أولياء الأمور عملية متابعة العملية التعليمية لأبنائهم ويقضي على عناء توزيعهم على مدارس أو معاهد متباينة.

نتيحة تقليل الاغتراب

​قيادات العمل التعليمي الأزهري

و​يأتي هذا القرار في ظل متابعة مستمرة وميدانية من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية؛ حيث يظهر في متابعة سير العمل الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الذي يحرص دائماً على تذليل العقبات الإدارية أمام أولياء الأمور وإصدار التيسيرات اللازمة لضمان انتظام وملاءمة العملية التعليمية مع متطلبات الأسر المصرية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

التنسيق التعليم العالي تنسيق القبول الجامعات والمعاهد الثانوية العامة تقليل الاغتراب التنسيق الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

الحسين عموتة

مدرب الجيش الرواندي يُوجّه رسالة نارية لـ «عموتة» بعد واقعة الأهلي: كن أبًا للاعبيك

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ملعب هويما سيتى التابع لنادي كيتار الأوغندي

من هو كيتارا الأوغندي.. خصم الأهلي في الكونفدرالية وصاحب قصة الـ7-0؟

الزمالك

مدرب الجيش الرواندي: نصحت الزمالك بالتعاقد مع «بنتايك».. وأتمنى انضمامه لمنتخب المغرب

ترشيحاتنا

أرشيفية

تأجيل محاكمة موظفة غيابيا بتهمة الاختلاس في حلوان

ارشيفيه

مصرع شخص بطعنة في القلب إثر مشاجرة بإحدى قرى بالدقهلية

جثه صورة أرشيفية

بسبب الثأر.. مقتل شاب واصابة والده في إحدى قرى مطاي بالمنيا

بالصور

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

يارا السكري في "كان" وكارولين عزمي في "فينيسيا".. حضرت الفساتين وغابت السينما

يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد