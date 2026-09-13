فتح باب تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلة الثالثة والمتخلفين.. الخطوات وموقع التقديم

​في خطوة تستهدف رفع عبء الاغتراب عن هضاب المغتربين من الطلاب وأسرهم، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسمياً عن فتح باب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب والتحويلات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان نتيجة ترشيحات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد.

​مظلة واسعة تشمل المرحلة الثالثة والمستفيدين المتأخرين

و​لا يقتصر الماراثون الحالي للتحويلات على طلاب المرحلة الثالثة فحسب، بل يمد مظلته ليشمل طلاب المرحلتين الأولى والثانية ممن لم يتاح لهم أو لم يستفيدوا من خدمة تقليل الاغتراب في مراحلهم السابقة.

وفي ذات السياق، فتح مكتب التنسيق أبواب الأمل أمام الطلاب الذين استنفدوا رغباتهم، أو تخلفوا عن التسجيل في المواعيد السابقة، ليتمكنوا من إعادة ترتيب أوراقهم وتسجيل رغباتهم وفقاً للقواعد المنظمة.

​بوصلة التحويلات.. قواعد صارمة وضوابط جغرافية

و​تسير عمليات التحويل في مسارين رئيسيين حددتهما الوزارة بوضوح: التحويل المُناظر وغير المُناظر، شريطة الالتزام التام بقواعد التوزيع الجغرافي الإقليمي والحدود المقررة للكلية أو المعهد المراد التحويل إليه.

وتشدد الجهات المعنية على أن الهدف الأساسي من هذه المرحلة هو لم شمل الطلاب بكيانات تعليمية قريبة من محيط سكنهم الجغرافي قدر الإمكان، وبما لا يتعارض مع طاقة استيعاب المؤسسات التعليمية الكبرى والحدود الدنيا للقبول.

​خطوات معدودة نحو الاستقرار الجامعي

و​ناشدت وزارة التعليم العالي جموع الطلاب سرعة الدخول إلى البوابة الرسمية الوحيدة المعتمدة — موقع التنسيق الإلكتروني

(www.tansik.digital.gov.eg) — لإتمام الخطوات التالية:

​الدخول برقم الجلوس والرقم السري

​اختيار أيقونة “خدمة تقليل الاغتراب”

​تحديد الكلية أو المعهد المراد التحويل إليه بناءً على قواعد التوزيع الجغرافي

​مراجعة البيانات بعناية شديدة وتأكيد الطلب ثم الاحتفاظ بإيصال التسجيل

​ومع انطلاق هذه الساعات الحاسمة، تقف آلاف الأسر المصرية في ترقب دائم أمام الشاشات، طامحين في طمأنة نهائية تستقر معها خطى الأبناء على عتبات الجامعات التي لطالما حلموا بها دون عناء السفر والبعد.

الأزهر الشريف يقرر فتح تنسيقٍ استثنائي

​وكان أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التنسيق الخاص لقبول "الإخوة" بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بمختلف المعاهد الأزهرية.

​تفاصيل المواعيد والضوابط

​فترة التنسيق: يستمر تلقي الطلبات وفتح باب التنسيق خلال الفترة من 19 سبتمبر وحتى 24 سبتمبر.

​الهدف الاستراتيجي: يهدف هذا القرار إلى لم شمل أفراد الأسرة الواحدة داخل مجمع تعليمي أو معهد أزهري واحد، بما يسهل على أولياء الأمور عملية متابعة العملية التعليمية لأبنائهم ويقضي على عناء توزيعهم على مدارس أو معاهد متباينة.

​قيادات العمل التعليمي الأزهري

و​يأتي هذا القرار في ظل متابعة مستمرة وميدانية من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية؛ حيث يظهر في متابعة سير العمل الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الذي يحرص دائماً على تذليل العقبات الإدارية أمام أولياء الأمور وإصدار التيسيرات اللازمة لضمان انتظام وملاءمة العملية التعليمية مع متطلبات الأسر المصرية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.