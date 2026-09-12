تنسيقٍ استثنائي لقبول رياض أطفال وأولى ابتدائي الأزهر.. المواعيد والتفاصيل

​أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التنسيق الخاص لقبول "الإخوة" بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بمختلف المعاهد الأزهرية.

ويأتي ذلك كخطوة إنسانية وتنظيمية تستهدف رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وتوفير الاستقرار النفسي والاجتماعي للطلاب وأولياء الأمور.

​تفاصيل المواعيد والضوابط

​فترة التنسيق: يستمر تلقي الطلبات وفتح باب التنسيق خلال الفترة من 19 سبتمبر وحتى 24 سبتمبر.

​الهدف من القرار: يهدف هذا القرار إلى لم شمل أفراد الأسرة الواحدة داخل مجمع تعليمي أو معهد أزهري واحد، بما يسهل على أولياء الأمور عملية متابعة العملية التعليمية لأبنائهم ويقضي على عناء توزيعهم على مدارس أو معاهد متباينة.

​قيادات العمل التعليمي الأزهري

و​يأتي هذا القرار في ظل متابعة مستمرة وميدانية من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية؛ حيث يظهر في متابعة سير العمل الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الذي يحرص دائماً على تذليل العقبات الإدارية أمام أولياء الأمور وإصدار التيسيرات اللازمة لضمان انتظام وملاءمة العملية التعليمية مع متطلبات الأسر المصرية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

موعد غلق باب تنسيق الأزهر

من ناحية أخرى، يُعد تنسيق القبول بجامعة الأزهر الشريف محطة حاسمة لطلاب الثانوية الأزهرية بشعبتيها (العلمي والأدبي)، حيث يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد غلق باب التجيل، والخطوات اللازمة، والحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة.

​مواعيد تسجيل وتنسيق القبول

و​يتم فتح باب تسجيل الرغبات عادةً عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لـ بوابة الحكومة المصرية بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية واختبارات الدور الثاني.

وتستمر فترة التسجيل لعدة أيام (تتراوح غالباً بين أسبوع إلى 10 أيام)، مع إتاحة فرصة لتسجيل وتعديل الرغبات حتى الساعات الأخيرة التي تسبق إغلاق الموقع رسمياً قبل إعلان النتائج وبدء مرحلة تقليل الاغتراب.

موعد غلق باب تنسيق الأزهر

وكانت ​أعلنت جامعة الأزهر أن باب تسجيل رغبات القبول بكليات ومعاهد الجامعة للعام الدراسي الجديد قد بدأ يوم السبت 5 سبتمبر 2026، وتم تحديد خاتمة ونهاية فترة التنسيق وإغلاق باب تسجيل الرغبات رسمياً يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

​تفاصيل وخطوات التسجيل الإلكتروني

​الدخول على الموقع: يتم التسجيل حصرياً من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الخاص ببوابة الحكومة المصرية.

​إدخال البيانات: يقم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به والمدون على استمارة النجاح بالثانوية الأزهرية.

​إدخال الرغبات: يكتب الطالب رغباته مرتبة حسب الكليات المتاحة له جغرافياً ومجموع درجاته، مع ضرورة مراعاة النطاق الجغرافي (الشعبة والمناطق الأزهرية).

​الحفظ والطباعة: بعد الانتهاء من إدخال وترتيب الرغبات، يقوم الطالب بحفظها وطاعة استمارة الرغبات كمرجع له.

​أبرز شروط وضوابط القبول بكليات الأزهر

​الاعتماد على المجموع الكلي: يتم القبول في الكليات العملية والنظرية بناءً على المجموع الكلي للدرجات الحاصل عليها الطالب في الثانوية الأزهرية، مضافاً إليها درجات المواد المؤهلة في بعض الكليات الخاصة.

​الشهادات المعادلة والوافدين: توجد قواعد مخصصة لتنسيق الطلاب الوافدين والحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية الأزهرية وفقاً للنسب المحددة من المجلس الأعلى للأزهر.

​اختبارات القدرات: بعض الكليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات بنجاح قبل القبول النهائي بها (مثل كليات التربية، اللغات والتربية، التربية الرياضية، وتخصصات الفنون الإسلامية).