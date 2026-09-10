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قبل غلق الباب اليوم .. خطوات وضوابط وشروط تنسيق الأزهر
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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قبل غلق الباب اليوم .. خطوات وضوابط وشروط تنسيق الأزهر

تنسيق الأزهر
تنسيق الأزهر
قسم الخدمات

يُعد تنسيق القبول بجامعة الأزهر الشريف، محطة حاسمة لطلاب الثانوية الأزهرية بشعبتيها (العلمي والأدبي)، حيث يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد غلق باب التجيل، والخطوات اللازمة، والحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة.

​مواعيد تسجيل وتنسيق القبول

و​يتم فتح باب تسجيل الرغبات عادةً عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لـ بوابة الحكومة المصرية بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية واختبارات الدور الثاني. 

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وتستمر فترة التسجيل لعدة أيام (تتراوح غالباً بين أسبوع إلى 10 أيام)، مع إتاحة فرصة لتسجيل وتعديل الرغبات حتى الساعات الأخيرة التي تسبق إغلاق الموقع رسمياً قبل إعلان النتائج وبدء مرحلة تقليل الاغتراب.

موعد غلق باب تنسيق الأزهر

و​أعلنت جامعة الأزهر أن باب تسجيل رغبات القبول بكليات ومعاهد الجامعة للعام الدراسي الجديد قد بدأ يوم السبت 5 سبتمبر 2026، وتم تحديد خاتمة ونهاية فترة التنسيق وإغلاق باب تسجيل الرغبات رسمياً اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

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​تفاصيل وخطوات التسجيل الإلكتروني

الدخول على الموقع: يتم التسجيل حصرياً من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الخاص ببوابة الحكومة المصرية.

إدخال البيانات: يقم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به والمدون على استمارة النجاح بالثانوية الأزهرية.

إدخال الرغبات: يكتب الطالب رغباته مرتبة حسب الكليات المتاحة له جغرافياً ومجموع درجاته، مع ضرورة مراعاة النطاق الجغرافي (الشعبة والمناطق الأزهرية).

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الحفظ والطباعة: بعد الانتهاء من إدخال وترتيب الرغبات، يقوم الطالب بحفظها وطاعة استمارة الرغبات كمرجع له.

​أبرز شروط وضوابط القبول بكليات الأزهر

الاعتماد على المجموع الكلي: يتم القبول في الكليات العملية والنظرية بناءً على المجموع الكلي للدرجات الحاصل عليها الطالب في الثانوية الأزهرية، مضافاً إليها درجات المواد المؤهلة في بعض الكليات الخاصة.

الشهادات المعادلة والوافدين: توجد قواعد مخصصة لتنسيق الطلاب الوافدين والحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية الأزهرية وفقاً للنسب المحددة من المجلس الأعلى للأزهر.

طلاب الأزهر

اختبارات القدرات: بعض الكليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات بنجاح قبل القبول النهائي بها (مثل كليات التربية، اللغات والتربية، التربية الرياضية، وتخصصات الفنون الإسلامية).

​النصائح الهامة للطلاب عند إغلاق باب التنسيق

  • ​التأكد من طباعة إيصال التسجيل النهائي والرغبات كدليل قاطع على إتمام العملية بنجاح.
  • ​متابعة الموقع الرسمي لجامعة الأزهر لمعرفة مواعيد إعلان النتيجة والتوجه لإنهاء إجراءات الكشف الطبي والتقديم الورقي في الكلية المرشحة.
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  • ​الالتزام بالمواعيد المحددة لمرحلة "تقليل الاغتراب" في حال رغبة الطالب في التحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة وفقاً للقواعد والنسب المقررة.
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