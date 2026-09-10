قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم مُنفعلاً: لو مواد الهوية دخيلة على المدارس الدولية "يبقي لازم نقفلها"
الجو في أول أسبوع مدارس.. ملامح حالة الطقس خلال الأيام القادمة
الداخلية تنفي ادعاءات سيدة بإزالة الأشجار المقابلة لشقتها في مدينة بدر..وهذه عقوبة الجريمة
مصر تدين التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية
مصرع 20 شخصا في حريق سفينة شحن بالصين
قرار إيراني عاجل بشأن السفن المارة من مضيق هرمز
زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق
أحمد زايد يكشف تفاصيل «وثيقة الإسكندرية» لتعضيد الهوية الوطنية
الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.. نص بيان الخارجية
وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة: 205.553 طالب حصلوا على أقل من 50%
جاء الدور على سيادة المحافظ.. جمال شعبان يثير الجدل بتعليق جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار جمهوري بحركة ترقيات وكلاء النيابة والقضاة.. قريبا

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
إسلام دياب

أكدت مصادر قضائية قرب إصدار قرار جمهوري بشأن حركة ترقيات جديدة تشمل عددًا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ومن بينهم وكلاء النيابة والقضاة، وذلك عقب استكمال الإجراءات والمراجعات اللازمة للحركة. 

وأضافت أن حركة الترقيات تأتي في إطار التدرج الوظيفي لأعضاء الهيئات القضائية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للترقيات، وبعد عرض الحركة على الجهات القضائية المختصة.

وأوضحت أن القرار المرتقب يتضمن ترقيات إلى عدد من الدرجات القضائية، مع تحديد الأقدمية بالحركة والجهات التي سيلتحقون بها، وفقًا لما تقرره الجهات المختصة، ومن المنتظر إعلان التفاصيل الكاملة للحركة عقب صدور القرار الجمهوري ونشره رسميًا، بما يشمل أسماء بالترقيات والدرجات والجهات القضائية التابعة لهم.

هذه التحركات في إطار استكمال حركة الترقيات الدورية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن انتظام العمل وسد الاحتياجات في مختلف الدوائر والنيابات.

قرار جمهوري حركة ترقيات قضاة أعضاء النيابة مستشارين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

عموتة

فكر في الفريق.. ماذا دار في مشادة عموتة وعلي محمود أمام بدلاء الأهلي؟

أحمد فتوح

سأنتظر تقدير الزمالك.. أحمد فتوح يكشف موقفه حال تلقي عرض من الأهلي

عموتة وعلي محمود

أمير هشام: تصرف عموتة مع علي محمود لا يليق بحجم وقيمة الأهلي

ترشيحاتنا

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا وجنوب السودان في كأس أمم أفريقيا

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب ألعاب القوى للناشئين والناشئات بعد التتويج بالبطولة العربية بـ29 ميدالية

التجديف

انطلاق بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي بمشاركة 150 لاعبًا بمارينا

بالصور

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد