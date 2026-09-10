وزير الرياضة يهنئ منتخب ألعاب القوى للناشئين والناشئات بعد التتويج بالبطولة العربية بـ29 ميدالية

حرص جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني لألعاب القوى للناشئين والناشئات، بعد التتويج بلقب البطولة العربية الثانية عشرة لألعاب القوى تحت 18 عاماً، والتي استضافتها مصر على مضمار استاد المركز الأولمبي للفرق القومية بالمعادي وإستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وتصدر المنتخب الوطني جدول ميداليات البطولة، بعدما رفع رصيده في ختام المنافسات إلى 29 ميدالية متنوعة، بواقع 11 ميدالية ذهبية، و8 ميداليات فضية، و10 ميداليات برونزية، ليحسم أبطال مصر صدارة الترتيب ويختتموا مشاركتهم في البطولة بأداء قوي.

وأعرب جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتتويج المنتخب الوطني للناشئين والناشئات بلقب البطولة العربية لألعاب القوى، مشيدًا بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون واللاعبات على مدار المنافسات، والروح التي خاضوا بها البطولة، والتي أسفرت عن حصد 29 ميدالية متنوعة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن هذه النتائج تؤكد امتلاك مصر قاعدة كبيرة من المواهب القادرة على مواصلة حصد الألقاب وتحقيق نتائج أكبر خلال السنوات المقبلة، مضيفًا أن وجود 15 دولة عربية في البطولة منح المنافسات قيمة كبيرة، وأتاح للاعبين واللاعبات فرصة حقيقية للاحتكاك واكتساب الخبرة، موضحًا أن إقامة البطولة في مصر أتاحت للاعبين واللاعبات خوض منافسات قوية أمام مدارس رياضية مختلفة، ساعدهم على تطوير مستواهم واكتساب خبرات جديدة، إلى جانب ما تمثله المشاركة العربية الكبيرة من قيمة للمنافسات.

من جانبه، وجه العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، الشكر والتقدير إلى السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على الدعم الذي يقدمه للاعبي المنتخب والاتحاد وتوفير الإمكانات اللازمة الذي ساهم في خروج البطولة بالصورة التي تليق بمكانة مصر، مؤكدا أن تتويج مصر بلقب البطولة العربية جاء مستحقاً في ضوء المستوى الذي قدمه لاعبو ولاعبات المنتخب، مشيرًا إلى أن حصد 29 ميدالية متنوعة يعكس التطور الذي شهده مستوى اللاعبين، ونجاح مرحلة الإعداد للبطولة.

وشهدت البطولة مشاركة منتخبات 15 دولة عربية، هي: الأردن، والبحرين، والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، والكويت، وسوريا، والمغرب، وتونس، وجيبوتي، وسلطنة عمان، ولبنان، وليبيا، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.