قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أرض التجلي» تفتح خزائنها.. موسم اللوز والتين والتوت بين جبال سانت كاترين
وزير التعليم يحسم الجدل بشأن حالة المدارس وجاهزيتها للدراسة
وزير التعليم مُنفعلاً: لو مواد الهوية دخيلة على المدارس الدولية "يبقي لازم نقفلها"
الجو في أول أسبوع مدارس.. ملامح حالة الطقس خلال الأيام القادمة
الداخلية تنفي ادعاءات سيدة بإزالة الأشجار المقابلة لشقتها في مدينة بدر..وهذه عقوبة الجريمة
مصر تدين التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية
مصرع 20 شخصا في حريق سفينة شحن بالصين
قرار إيراني عاجل بشأن السفن المارة من مضيق هرمز
زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق
أحمد زايد يكشف تفاصيل «وثيقة الإسكندرية» لتعضيد الهوية الوطنية
الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.. نص بيان الخارجية
وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة: 205.553 طالب حصلوا على أقل من 50%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب ألعاب القوى للناشئين والناشئات بعد التتويج بالبطولة العربية بـ29 ميدالية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

حرص جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني لألعاب القوى للناشئين والناشئات، بعد التتويج بلقب البطولة العربية الثانية عشرة لألعاب القوى تحت 18 عاماً، والتي استضافتها مصر على مضمار استاد المركز الأولمبي للفرق القومية بالمعادي وإستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وتصدر المنتخب الوطني جدول ميداليات البطولة، بعدما رفع رصيده في ختام المنافسات إلى 29 ميدالية متنوعة، بواقع 11 ميدالية ذهبية، و8 ميداليات فضية، و10 ميداليات برونزية، ليحسم أبطال مصر صدارة الترتيب ويختتموا مشاركتهم في البطولة بأداء قوي.

وأعرب جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتتويج المنتخب الوطني للناشئين والناشئات بلقب البطولة العربية لألعاب القوى، مشيدًا بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون واللاعبات على مدار المنافسات، والروح التي خاضوا بها البطولة، والتي أسفرت عن حصد 29 ميدالية متنوعة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن هذه النتائج تؤكد امتلاك مصر قاعدة كبيرة من المواهب القادرة على مواصلة حصد الألقاب وتحقيق نتائج أكبر خلال السنوات المقبلة، مضيفًا أن وجود 15 دولة عربية في البطولة منح المنافسات قيمة كبيرة، وأتاح للاعبين واللاعبات فرصة حقيقية للاحتكاك واكتساب الخبرة، موضحًا أن إقامة البطولة في مصر أتاحت للاعبين واللاعبات خوض منافسات قوية أمام مدارس رياضية مختلفة، ساعدهم على تطوير مستواهم واكتساب خبرات جديدة، إلى جانب ما تمثله المشاركة العربية الكبيرة من قيمة للمنافسات.

من جانبه، وجه العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، الشكر والتقدير إلى السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على الدعم الذي يقدمه للاعبي المنتخب والاتحاد وتوفير الإمكانات اللازمة الذي  ساهم في خروج البطولة بالصورة التي تليق بمكانة مصر، مؤكدا أن تتويج مصر بلقب البطولة العربية جاء مستحقاً في ضوء المستوى الذي قدمه لاعبو ولاعبات المنتخب، مشيرًا إلى أن حصد 29 ميدالية متنوعة يعكس التطور الذي شهده مستوى اللاعبين، ونجاح مرحلة الإعداد للبطولة.

وشهدت البطولة مشاركة منتخبات 15 دولة عربية، هي: الأردن، والبحرين، والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، والكويت، وسوريا، والمغرب، وتونس، وجيبوتي، وسلطنة عمان، ولبنان، وليبيا، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ألعاب القوى للناشئين البطولة العربية ألعاب القوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

عموتة

فكر في الفريق.. ماذا دار في مشادة عموتة وعلي محمود أمام بدلاء الأهلي؟

أحمد فتوح

سأنتظر تقدير الزمالك.. أحمد فتوح يكشف موقفه حال تلقي عرض من الأهلي

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ترشيحاتنا

استطلاع الهلال

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر 1448.. غدًا الجمعة

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام.. كلما أتوب أعود للمعصية مرة أخرى فماذا أفعل؟ هل تأخير الميراث حرام؟ هل تُدفن الساحرة في مقابر المسلمين؟

الأوقاف

الأوقاف تفتح باب التقديم للطالبات المرشحات من الصحة للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض

بالصور

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد