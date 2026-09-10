وزير التعليم مُنفعلاً: لو مواد الهوية دخيلة على المدارس الدولية "يبقي لازم نقفلها"

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريحات لقناة مدرستنا : لو مواد الهوية دخيلة على المدارس الدولية في مصر يبقي لازم نقفلها
وانفعل الوزير على مذيعة قناة مدرستنا، وقال : كل المدارس الدولية ما عندهاش مشكلة في العربي والتاريخ هما ١٢ مدرسة فقط .. وقولتلهم من ٤ سنين ان العربي والتاريخ سيكونوا داخل المجموع
وكشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أبرز القرارات الصادرة لضبط المنظومة التعليمية في المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد ، مؤكدا أن هذه القرارات تتمثل فيما يلي :
- إلزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية القومية ، وتضمين درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بنسبة 10% لكل مادة منهما داخل المجموع الكلي لدرجات الطالب بمرحلة التعليم الأساسي ، أما المرحلة الثانوية فيتم تضمين درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة منهما داخل المجموع الكلي لكل صف دراسي
- إلغاء الاحتفال بالأعياد والمناسبات غير المتوافقة مع الثقافة المصرية
- إجراءات للحد من ظاهرة هوم سكولينج
- اصدار كتاب دوري بتشكيل لجان لفحص المدارس الدولية والتأكد من مطابقة اعداد الطلاب بها مع التراخيص الصادرة لتلك المدارس
- نشر تعميم على جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ينص على : حظر قبول تحويل الطلاب من المدارس الرسمية والخاصة والمنقولين للصف الثالث الثانوي بداية من العام الدراسي 2026 / 2027 للمدارس الدولية ، ويقتصر التحويل الى المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط
- غلق منافذ تحصيل الدولار وتصديره للخارج : حيث قامت الوزارة بتعديل اعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية بعد ان كانت مرتبطة بقيام أولياء الأمور بدفع مبالغ مالية بالدولار للحصول على ختم تلك المؤسسة أو جهة الاعتماد ، وقصرها على الوزارة ، واصبح اعتماد الوزارة كافيا للالتحاق بالجامعات المصرية للحفاظ على العملة الأجنبية ( الدولار) في مصر