وزير التعليم مُنفعلاً: لو مواد الهوية دخيلة على المدارس الدولية "يبقي لازم نقفلها"

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريحات لقناة مدرستنا : لو مواد الهوية دخيلة على المدارس الدولية في مصر يبقي لازم نقفلها

وانفعل الوزير على مذيعة قناة مدرستنا، وقال : كل المدارس الدولية ما عندهاش مشكلة في العربي والتاريخ هما ١٢ مدرسة فقط .. وقولتلهم من ٤ سنين ان العربي والتاريخ سيكونوا داخل المجموع

وكشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أبرز القرارات الصادرة لضبط المنظومة التعليمية في المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد ، مؤكدا أن هذه القرارات تتمثل فيما يلي :