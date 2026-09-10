مصرع 20 شخصا في حريق سفينة شحن بالصين

أفادت محطة التلفزيون الحكومية الصينية CCTV بمقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً في حريق اندلع على متن سفينة شحن أجنبية راسية في ميناء بشرق الصين.

وذكرت قناة CCTV أنه تم إجلاء 12 شخصاً من أصل 42 كانوا على متن الطائرة، بينما يرقد خمسة آخرون في المستشفى وحالتهم مستقرة.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينج في وقت سابق إلى بذل جهود بحث وإنقاذ "شاملة"، بينما دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج إلى إنقاذ المحاصرين، مؤكداً على ضرورة "منع الكوارث الثانوية".

كانت السفينة تخضع للصيانة في حوض بناء السفن في مدينة تشينجحداو عندما اندلع الحريق في حوالي الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي (03:15 بتوقيت جرينتش)، وقد تم إخماد الحريق بعد أكثر من ثلاث ساعات بقليل، وفقاً لكاميرات المراقبة.