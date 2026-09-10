أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

أعادت دان آدم، زوجة حسام حسن، نشر مقطع فيديو قديم يعود إلى عام 2025، ظهرت خلاله وهي تغني وترقص برفقة عدد من صديقاتها على أنغام اغنيه حفلة تنكرية للفنانة رحمة محسن.

وظهرت دان في الفيديو بأجواء مرحة، وحرصت على إعادة نشر المقطع عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دون أن تتضمن إعادة النشر أي تعليق مباشر بشأن حياتها الشخصية.

ولفتت الأنظار العبارة التي ظهرت مكتوبة على الفيديو، حيث جاء فيها: «كنت بكيد في مين يا أساتذة التشويه والشر والزيف أقنعه لوجوه قذرة»، وهو ما أثار حالة من الجدل بين متابعيها، خاصة مع توقيت إعادة نشر المقطع.

وجاءت إعادة نشر الفيديو في وقت تتداول فيه أنباء عن وجود خلافات بينها وبين حسام حسن، ووصلت بعض التقارير المتداولة إلى الحديث عن انفصالهما، دون وجود تأكيد رسمي واضح بشأن حقيقة الطلاق حتى الآن.

كما تزامن ذلك مع تصريحات محمد شمس، محامي دان آدم، زوجة حسام حسن، الذي أكد أن موكلته أبلغته هاتفيًا باتفاقها مع المدير الفني لمنتخب مصر على إنهاء الزواج والطلاق بشكل نهائي.

وأوضح شمس أنه في طريقه للقاء الطرفين للوقوف على تفاصيل الأزمة، ومعرفة الأسباب التي دفعتهما إلى اتخاذ قرار الاتفاق على إتمام إجراءات الطلاق، مشيرًا إلى أن تفاصيل أسباب الانفصال لم تتضح له بشكل كامل حتى الآن.

وكشف محامي دان أن الزوجين كانا موجودين خلال الفترة الماضية في الساحل الشمالي، وأنهما في الوقت الحالي في طريق عودتهما إلى منزلهما بمنطقة لوران في الإسكندرية.

وفيما يتعلق بإمكانية التراجع عن قرار الانفصال، أكد محمد شمس أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى التدخل للصلح بين الطرفين، ومحاولة إقناعهما بالتراجع عن قرار الطلاق، مستندًا إلى علاقته القوية بهما، موضحًا أنه صديق مقرب للأسرة منذ سنوات، وأن حسام حسن بمثابة شقيق أكبر له.

وأضاف شمس أن أوراق ووثائق الزواج موجودة بحوزته، مؤكدًا أنه يتولى مهمة الدفاع عن السيدة دان، وأنه سيعمل على معرفة تفاصيل الأزمة كاملة قبل اتخاذ أي خطوات نهائية بشأن إجراءات الطلاق.

وبذلك، تظل أسباب الخلاف بين حسام حسن ودان آدم غير معلنة بشكل رسمي حتى الآن، في الوقت الذي تثير فيه كلمات الأغنية التي نشرتها الأخيرة عبر حسابها تساؤلات عديدة حول طبيعة الأزمة بين الطرفين، خاصة مع تأكيد محاميها وجود محاولات للصلح خلال الفترة المقبلة.