السكة الحديد تعلن إيقاف تشغيل القطارات الصيفية على خط القاهرة / مرسى مطروح والعكس

في إطار تنفيذ الخطة التشغيلية الموسمية للهيئة القومية لسكك حديد مصر وتزامناً مع انتهاء الموسم الصيفي، أعلنت الهيئة عن إيقاف تشغيل القطارات الاضافية على خط القاهرة / مرسى مطروح والعكس، وفقًا للآتي:

- إيقاف تشغيل قطار النوم رقم (773 / 772 ) القاهرة / مرسى مطروح اعتبارًا من السبت الموافق 12 سبتمبر 2026، على أن يكون آخر تشغيل للقطار من محطة القاهرة يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026.

- إيقاف تشغيل قطار النوم رقم (775 / 774 ) مرسى مطروح / القاهرة اعتبارًا من الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026، على أن يكون آخر تشغيل للقطار من محطة مرسى مطروح يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026.



- إيقاف تشغيل القطار المكيف رقم (773 /772 ) القاهرة / مرسى مطروح اعتبارًا من الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026، على أن يكون آخر تشغيل للقطار من محطة القاهرة يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026.

- إيقاف تشغيل القطار المكيف رقم (775 / 774 ) مرسى مطروح / القاهرة اعتبارًا من الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026، على أن يكون آخر تشغيل للقطار من محطة مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026.

- إيقاف تشغيل قطاري (1933/1934 – 939/940) درجة ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح اعتبارًا من الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2026، على أن يكون آخر تشغيل لهما من محطة القاهرة يوم الاحد الموافق 20 سبتمبر 2026.

- إيقاف تشغيل قطار (943 / 942 ) ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة اعتبارًا من الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2026، على أن يكون آخر تشغيل لهما من محطة مرسي مطروح يوم الاحد الموافق 20 سبتمبر 2026.

- إيقاف تشغيل قطار (1935/1936) ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2026، على أن يكون آخر تشغيل له من محطة مرسى مطروح يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2026.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية متطلبات التشغيل، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتطوير هذا المرفق الحيوي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.