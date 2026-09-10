محمد أضا: هشام نصر لا يفكر في الاستقالة رغم هجوم جماهير الزمالك

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن رد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الهجوم والهتافات التي تعرض لها من جانب جماهير القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وقال أضا عبر برنامج الماتش الذي يقدمه على قناة صدى البلد، إن هشام نصر أكد أن الهجوم الذي تعرض له من جانب الجماهير ليس عفويًا، وإنما جاء نتيجة تحريض من بعض الأشخاص داخل النادي، بسبب خلافات في وجهات النظر بشأن عدد من الملفات.

وأضاف أضا، أن هشام نصر أشار إلى وجود أشخاص بعينهم وراء هجوم البعض من جماهير الزمالك عليه، مؤكدًا: "على الجميع أن يعلم أن جمهور الزمالك ذكي ويعوا جيدًا من هو أكثر شخص يعمل داخل المجلس."

وأوضح أضا أن هشام نصر يرى أن الهجوم عليه يتكرر للمرة الثانية، وقال: "وكما قلت أشخاص وراء ذلك، وحزنت بالفعل بعد الهجوم الأخير، لكني لا أفكر في الاستقالة."

وتابع هشام نصر، وفقًا لما نقله محمد طارق أضا: "من الآخر زعلت لأني شيلت حمل كتير الفترة الأخيرة، والنتيجة أنا الوحيد اللي اتشتمت."

وأشار أضا إلى أن هشام نصر يرى أن الحل الوحيد لإنقاذ نادي الزمالك هو تأسيس شركة للكرة، بغض النظر عن الأسماء، قائلًا: "الحل الوحيد لإنقاذ نادي الزمالك شركة الكرة بغض النظر عن الأسماء، وده رأيي، وفي الآخر في أغلبية في المجلس، وكل ما يتردد عن رغبتي في تواجد جون وأصدقاؤه كلام غريب."

واختتم أضا تصريحاته بالكشف عن موقف هشام نصر من الانتخابات المقبلة لنادي الزمالك، مؤكدًا أن نائب رئيس النادي يرى أن "الكلام عن انتخابات نادي الزمالك المقبلة سابق لأوانه."