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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

15 ألف وحدة.. شروط وطريقة حجز وحدات «سكن لكل المصريين 9» للإيجار من وزارة الإسكان

سكن لكل المصريين 9
سكن لكل المصريين 9
خالد يوسف

انطلاقاً من حرص الدولة على توفير حياة كريمة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، عن تفاصيل الطرح الأبرز «سكن لكل المصريين 9»، حيث يوفر هذا الطرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المدعوم خصيصاً للمواطنين منخفضي الدخل، لذا يسعى المئات الى عدم تفويت الفرصة والبحث عن كافة التفاصيل والشروط وخطوات التقديم لضمان حجز الوحدة السكنية بسهولة ويسر.

موعد التقديم وشروط حجز شقق الإيجار من سكن لكل المصريين 9 

حددت وزارة الإسكان موعد التقديم على الوحدات السكنية على مرحلتين، بحيث تبدأ الأولوية للمواطنين من ذوي الهمم، ثم يتم إتاحة التقديم لهم ولجميع المواطنين.

ـ يبدأ التقديم لذوي الهمم فقط يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، ويستمر حتى الأحد 27 سبتمبر 2026.

- يبدأ التقديم لذوي الهمم وكافة المواطنين اعتبارًا من الاثنين 28 سبتمبر 2026 وحتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

مساحات وأماكن شقق الإيجار في المدن الجديدة

يشمل الطرح الجديد وفقا لما أعلنت عنه وزارة الأسكان على موقعها الرسمي، عددًا من المحافظات والمدن الجديدة، مع تقديم دعم للإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه، وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة، وذلك طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة للطرح، حيث يتضمن الطرح وحدات بمساحات وتصميمات مختلفة، وفقًا للمدينة المطروحة بها الوحدة.

وتشمل الوحدات التي تصل مساحتها إلى 75 مترًا مربعًا، غرفتين وصالة، وذلك في مدن:

- حدائق العاصمة.

- العبور الجديدة.

- أخميم الجديدة.

كما يتضمن الطرح وحدات تصل مساحتها إلى 90 مترًا مربعًا، وتتكون من 3 غرف وصالة، في عدد من المدن الجديدة، من بينها:

- أكتوبر الجديدة.

- 15 مايو.

- العبور الجديدة.

- برج العرب الجديدة.

- السادات.

- النوبارية الجديدة.

- بدر.

- الفشن الجديدة.

- المنيا الجديدة.

- أسوان الجديدة.

- سوهاج الجديدة.

- أخميم الجديدة.

- قنا الجديدة.

- طيبة الجديدة.

أماكن شقق الإيجار في المحافظات

يشمل الطرح وحدات سكنية في عدد من المحافظات، حيث توجد وحدات بمساحات تصل إلى 75 مترًا مربعًا، مكونة من غرفتين وصالة، في محافظة المنيا.

كما توجد وحدات تصل مساحتها إلى 90 مترًا مربعًا، وتتكون من 3 غرف وصالة، في محافظات:(القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان ومطروح)

وحدات «حياة كريمة» ضمن الطرح

لا يقتصر الطرح على وحدات «سكن لكل المصريين 9»، إذ يتضمن أيضًا وحدات سكنية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتتراوح مساحات هذه الوحدات بين 90 و100 متر مربع، وتوجد في محافظات:(الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية والمنيا).

قيمة دعم الإيجار

يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعمًا للمستفيدين من نظام الإيجار بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.

وتختلف قيمة الدعم وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة، ويتم احتساب الدعم على مدار مدة الإيجار، وفقًا للقواعد المنظمة للطرح.

قيمة تأمين حجز الوحدة ومصروفات التسجيل

يشترط للتقدم لحجز الوحدة سداد 10 آلاف جنيه كتأمين، ويتم دفع المبلغ من خلال مكاتب البريد المميكنة الموجودة في المدن والمحافظات التي تشملها الوحدات المطروحة.

كما يتعين على المتقدم سداد 365 جنيهًا مصروفات تسجيل، وهي مصروفات غير قابلة للرد أو الاسترداد، ويتم سدادها من خلال وسائل الدفع المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.

شروط حجز شقق «سكن لكل المصريين 9»

وضعت وزارة الإسكان عددًا من الشروط الأساسية للتقدم، ومن أبرزها:

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا.

- ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان.

- ألا يتجاوز صافي دخل الأسرة من جميع المصادر 16 ألف جنيه شهريًا.

- سداد مبلغ التأمين المقرر للوحدة.

- سداد مصروفات التسجيل.

- الالتزام بكافة الشروط والضوابط الواردة في كراسة الشروط.

وتخضع جميع الطلبات المقدمة للفحص والدراسة للتأكد من مدى استيفاء المتقدم للشروط. وفي حالة رفض الطلب، يتم رد مبلغ التأمين وفقًا للقواعد والإجراءات المعلنة.

كيفية التقديم على شقق «سكن لكل المصريين 9»

يتم التقديم إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، حيث يتعين على الراغبين في الحجز اتباع مجموعة من الخطوات، تبدأ بالاطلاع على كراسة الشروط والتأكد من استيفاء جميع الضوابط.

بعد ذلك يتم إنشاء حساب على المنصة واستكمال إجراءات التسجيل، مع رفع المستندات والبيانات المطلوبة وفقًا للقواعد المحددة في الإعلان.

وتنصح وزارة الإسكان بضرورة قراءة كراسة الشروط بالكامل قبل بدء إجراءات التقديم، والتأكد من تجهيز جميع المستندات والبيانات المطلوبة.

15 ألف وحدة سكن لكل المصريين 9 وزارة الإسكان حياة كريمة دعم الفئات الأولى بالرعاية نظام الإيجار المدعوم حجز الوحدة السكنية

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