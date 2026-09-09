الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية

تُحيي وزارة الأوقاف ذكرى وفاة القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، أحد أعلام دولة التلاوة المصرية، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في التاسع من سبتمبر عام ٢٠٠٢م، بعد مسيرة قرآنية حافلة بالعطاء في خدمة كتاب الله تعالى، ترك خلالها أثرًا بارزًا في عالم التلاوة داخل مصر وخارجها.

من هو الشيخ علي حجاج السويسي؟

وُلد الشيخ علي حجاج السويسي في العاشر من سبتمبر عام ١٩٢٦م بمنطقة الجمالية بالقاهرة، وترجع أصول أسرته إلى محافظة أسيوط، ونشأ محبًّا للقرآن الكريم، فحفظ كتاب الله في سن مبكرة على يد الشيخ عبد العزيز السحار، الذي شجعه على التلاوة لما لمس فيه من حب للقرآن الكريم وجمال في الصوت وطموح، ليكون أحد رجال دولة التلاوة.

وتلقى الشيخ علي حجاج السويسي أصول التلاوة على يد كبار القراء، حيث كان يحرص على الاستماع إلى الشيخ محمد رفعت بمسجد فاضل باشا بدرب الجماميز، متأثرًا بمدرسته القرآنية، حتى أتقن أحكام التلاوة.

وبرزت موهبته القرآنية منذ صغره، وتميز بقوة الحفظ وجمال الصوت والالتزام بأحكام القراءة، حتى لُقِّب بـ«القارئ الملتزم»؛ لما عُرف عنه من دقة الأداء والحرص على سلامة التلاوة.

واعتُمد قارئًا بالإذاعة المصرية عام ١٩٥١م، وسجل المصحف الكامل للإذاعة المصرية، كما سجل عددًا من التلاوات لإذاعتي الكويت والمملكة العربية السعودية، وشارك في إحياء العديد من الليالي والحفلات الدينية داخل مصر وخارجها.

كما جاب الشيخ علي حجاج السويسي العديد من دول العالم قارئًا للقرآن الكريم، وسفيرًا للتلاوة المصرية، حيث أسهم في نشر كتاب الله تعالى بين المسلمين في مختلف البلدان.

وتؤكد وزارة الأوقاف، في ذكرى وفاة الشيخ علي حجاج السويسي، اعتزازها بأعلام دولة التلاوة المصرية الذين أسهموا في نشر كتاب الله تعالى، وترسيخ قيم الإتقان والإخلاص في خدمة القرآن الكريم.

نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الشيخ بواسع رحمته، وأن يجزيه عن القرآن الكريم وأهله خير الجزاء.