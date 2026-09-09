قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية
الدفاعات الروسية تسقط 596 مسيرة الليلة الماضية
موقف حمزة عبد الكريم من تشكيل برشلونة أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا
135 مليون دولار استثمارات.. هاشم: توسعات كبيرة في صناعة الأجهزة الكهربائية
لليوم الثانى وبسبب ارتفاع الأمواج .. غلق الشواطئ المفتوحة بمدينة مرسي مطروح
الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش خلال أغسطس 2026
القبض على عاطل لامس جسد فتاة أثناء سيرها في الشارع بالدقي
40 ألف منفذ تتحول إلى «هايبر ماركت».. تفاصيل منظومة «كاري أون» الجديدة
جمال شعبان: إحنا عملنا إبادة للأشجار اللي كانت رئة للاستنشاق
مسؤول : قواتنا في الأردن لم تتعرض لأذى جراء الضربة الإيرانية
مدبولي يتابع مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار
إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

135 مليون دولار استثمارات.. هاشم: توسعات كبيرة في صناعة الأجهزة الكهربائية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي شركة أجهزة كهربائية أجنبية كبرى، برئاسة يانج لينبنج، الرئيس التنفيذي للشركة، مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية في السوق المصري، وذلك بحضور المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.

مجمع صناعي باستثمارات 135 مليون دولار

استعرض اللقاء تطورات المجمع الصناعي الصديق للبيئة التابع للشركة في مصر، والمقام على مساحة 200 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، والذي يضم 4 مصانع تشمل مصنعًا للتكييف المركزي والمنزلي، ومصنعًا للغسالات بمختلف أنواعها، ومصنعًا للتليفزيون والشاشات الإلكترونية، إلى جانب مصنع لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات.

ويبلغ إجمالي استثمارات المجمع الصناعي نحو 135 مليون دولار، فيما تتجاوز طاقته الإنتاجية السنوية مليون وحدة من الأجهزة الكهربائية، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من المجمع قبل عامين، مع تصدير نحو 30% من الإنتاج إلى مختلف الأسواق الخارجية.

ومن المقرر افتتاح المرحلة الثانية من المجمع خلال نوفمبر المقبل، والتي ستتخصص في إنتاج الثلاجات والفريزرات بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز نصف مليون وحدة.

زيادة المكون المحلي

وتناول الاجتماع جهود قطاع المشروعات بالشركة في إنتاج أجهزة التكييف المركزي بنظام VRF، بنسبة مكون محلي تبلغ 42.6%، لتلبية احتياجات المشروعات السكنية بالمدن الجديدة، إلى جانب إنتاج أجهزة التكييف المنزلي بنسبة مكون محلي تصل إلى 65%.

كما استعرض اللقاء اعتماد الشركة على الطاقة النظيفة في تشغيل المجمع الصناعي، بما يدعم توجهات الدولة نحو التوسع في الصناعة المستدامة والصديقة للبيئة.

توطين التكنولوجيا الحديثة

وأكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تعتز بوجود كيان صناعي وتكنولوجي كبير مثل هاير في مصر، مشيرًا إلى تطلع الوزارة إلى زيادة توسعات الشركة في السوق المصري، بما يعكس ثقة الشركات الصناعية العالمية في الاقتصاد المصري وقدرة مناخ الاستثمار على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح أن توسعات الشركة تسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن دعم القدرة على التصدير إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

إنتاج مكونات دقيقة

وشدد وزير الصناعة على ضرورة تكثيف جهود الشركة لزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة، من خلال دراسة إمكانية إنتاج بعض المكونات الدقيقة المستخدمة في أجهزة التكييف المركزي، وعلى رأسها المبردات (Chillers).

وأشار إلى أن التوسع في إنتاج هذه المكونات محليًا من شأنه تعميق الصناعة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة في مصر، إلى جانب المساهمة في تقليل فاتورة الاستيراد.

تطوير الموردين المحليين

وأكد هاشم أهمية استفادة الشركة من خدمات مركز تحديث الصناعة لتطوير الموردين المحليين وتأهيلهم، بما يمكنهم من تلبية متطلبات هاير من مستلزمات الإنتاج وفقًا للمعايير والمواصفات المطلوبة.

وأوضح أن دعم وتطوير قاعدة الموردين المحليين يمثل أحد المحاور المهمة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في المنتجات الصناعية.

من جانبه، أشاد يانج لينبنج، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر، بالدعم المستمر والتعاون المثمر من وزارة الصناعة والجهات التابعة لها.

وأكد التزام الشركة بمواصلة ضخ الاستثمارات وتوسيع قاعدتها الإنتاجية في مصر، مع الاعتماد على السواعد والكفاءات الوطنية، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز حضور شعار «صنع في مصر» في الأسواق العالمية.

الصناعة الأجهزة الكهربائية الصناعة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهند أثناء العلاج في المستشفى

هروب «مهند» من مستشفى سيد جلال بعد تكفّل شيخ الأزهر بعلاجه وإنقاذه من التشرّد | خاص

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. كم وصل سعر الكيلو؟

زلزال

3 علامات تسبق الخطر | اكتشاف علمي جديد للتنبؤ بالزلازل.. هل بدأت الأرض تكشف أسرارها؟

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

أسعار الحديد عالميا ومحليا

بعد ارتفاع البليت عالميًا.. أسعار الحديد تقفز في مصر

بنتايج

بسبب جائزة رجل المباراة .. «شبانة» يكشف كواليس غضب «بنتايج» بعد مباراة أبوقير للأسمدة

الزمالك وأبو قير

خبير تحكيمي : الزمالك يستحق ركلة جزاء ضد أبوقير للأسمدة .. «نفس لعبة بن شرقي»

ترشيحاتنا

محمد صلاح

هاري ريدناب يشيد بمحمد صلاح ويدعم عمر مرموش مع توتنهام

شد لاعب أبو قير

خبراء التحكيم يتفقون على أحقية الزمالك في ركلة جزاء وخلاف على شد لاعب أبو قير

محمد إسماعيل

أحرز هدفا.. أرقام دفاعية مميزة لـ محمد إسماعيل أمام أبو قير

بالصور

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل الأسود والجبنة .. وصفة شهية وسهلة

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد