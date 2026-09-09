48 ألف طالب فلسطيني يلتحقون بـ90 مدرسة للأونروا في الضفة الغربية المحتلة

التحق اليوم / الأربعاء /، نحو 48 ألف طالبة وطالب فلسطيني بمقاعد الدراسة، موزعين على 90 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية.

وقالت "الأونروا" - في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن العام الدراسي الجديد 2026/2027 انطلق في ظل استمرار النزوح وانعدام الأمن والتحديات التي تواجه حق الأطفال من لاجئي فلسطين في الحصول على التعليم.

وأضافت أن الوكالة تواصل توفير التعليم لآلاف الأطفال من لاجئي فلسطين، مستندة إلى أكثر من 75 عاماً من الخبرة في تقديم التعليم، رغم الظروف الصعبة التي تواجه العملية التعليمية.

وأشارت إلى أن الأونروا تواصل في شمال الضفة الغربية توفير التعليم للطلبة المتضررين من النزوح والانقطاع عن الدراسة، من خلال مساحات تعليمية مؤقتة وبديلة، والتعليم عن بُعد، ومواد التعلم الذاتي، بما يساعد الطلبة على مواصلة تعليمهم.

وفي مدينة طولكرم، عاد نحو نصف الطلبة النازحين من مخيمي طولكرم ونور شمس إلى مقاعد الدراسة في مدارس الأونروا، التي شهدت الانطلاقة الرسمية للعام الدراسي الجديد.

وقال مدير شؤون الأونروا في إقليم الضفة الغربية رولاند فريدريك، إن العام الدراسي الجديد يحمل لآلاف الأطفال من لاجئي فلسطين أملاً متجدداً، بعد عام آخر من النزوح والعنف وحالة عدم اليقين.

وأضاف أن رغبة الطلبة في التعلم والنمو واستشراف مستقبل أفضل لا تزال راسخة وقوية، مؤكداً أن صون حقهم في التعليم يعني ضمان قدرتهم، أينما وجدوا، على مواصلة التعلم ضمن بيئة آمنة وداعمة.

وفي القدس الشرقية المحتلة، قالت الأونروا إن مدارسها الست لا تزال مغلقة قسراً من قبل السلطات الإسرائيلية منذ أيار/مايو 2025، ما يؤثر على نحو 800 طفل من لاجئي فلسطين.

كما أشارت إلى أن الاقتحامات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مركز قلنديا للتدريب تهدد استمرارية أنشطته التعليمية والتدريبية.

وأكدت الوكالة مواصلة دورها في توفير التعليم وبناء الفرص لأجيال من لاجئي فلسطين، مشددة على أن التعليم حق لكل طفل، وأن المدارس والمرافق التعليمية يجب أن تبقى مساحات آمنة ومحمية تتيح للأطفال مواصلة التعلم وبناء مستقبلهم.