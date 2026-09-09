قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موقف حمزة عبد الكريم من تشكيل برشلونة أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا
135 مليون دولار استثمارات.. هاشم: توسعات كبيرة في صناعة الأجهزة الكهربائية
لليوم الثانى وبسبب ارتفاع الأمواج .. غلق الشواطئ المفتوحة بمدينة مرسي مطروح
الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش خلال أغسطس 2026
القبض على عاطل لامس جسد فتاة أثناء سيرها في الشارع بالدقي
40 ألف منفذ تتحول إلى «هايبر ماركت».. تفاصيل منظومة «كاري أون» الجديدة
جمال شعبان: إحنا عملنا إبادة للأشجار اللي كانت رئة للاستنشاق
مسؤول : قواتنا في الأردن لم تتعرض لأذى جراء الضربة الإيرانية
مدبولي يتابع مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار
إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم
الحارثي وسوندرز يبحثان دعم الأونروا في مواجهة الأزمة الإنسانية بفلسطين
​تحمل ​عتادا عسكريا.. روسيا تقصف سفينة شحن أوكرانية في ‌البحر ⁠الأسود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
أسماء عبد الحفيظ

يحتفظ كثير من الأشخاص بقطع الذهب القديمة باعتبارها وسيلة للادخار، لكن عند اتخاذ قرار بيعها قد تقع بعض السيدات في أخطاء بسيطة تؤثر على المبلغ الذي يحصلن عليه في النهاية.

ولا يرتبط الأمر بسعر الذهب فقط، فهناك عوامل أخرى يجب الانتباه إليها عند بيع المشغولات الذهبية، من بينها العيار والوزن وسعر الجرام وقت البيع، بالإضافة إلى الفاتورة والمصنعية وحالة القطعة.

وفيما يلي أبرز 6 أخطاء يجب تجنبها عند بيع الذهب القديم، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- بيع الذهب لأول محل

من أكثر الأخطاء شيوعًا الذهاب إلى محل واحد وبيع الذهب بالسعر الذي يعرضه صاحبه دون معرفة الأسعار لدى محلات أخرى.

ويفضل قبل اتخاذ قرار البيع السؤال عن سعر الجرام في أكثر من مكان موثوق، ومعرفة قيمة القطعة وفق وزنها وعيارها، حتى تكون لديكِ صورة واضحة عن السعر العادل.

2- عدم معرفة وزن الذهب الحقيقي

قد تكون القطعة تحتوي على أجزاء ليست من الذهب، مثل الفصوص أو الأحجار أو بعض الإضافات، ولذلك يجب معرفة الوزن الذي يتم احتسابه كذهب فعليًا.

ومن الأفضل أن تتم عملية الوزن أمامكِ باستخدام ميزان دقيق، مع توضيح طريقة احتساب أي أحجار أو أجزاء غير ذهبية قبل الاتفاق على السعر.

3- الاعتقاد أن المصنعية تُسترد عند البيع

تعتقد بعض السيدات أنهن سيحصلن عند بيع الذهب على المبلغ نفسه الذي دفعنه وقت الشراء، وهذا غير صحيح بالضرورة.

فالمصنعية التي دُفعت عند شراء المشغولات لا تعني أنها ستضاف مرة أخرى إلى سعر البيع، ولذلك يجب التفريق بين سعر شراء المشغولات الجديدة وسعر إعادة بيع الذهب المستعمل.

4- تجاهل عيار الذهب

ليس كل الذهب له السعر نفسه، فهناك عيارات مختلفة، ويختلف سعر الجرام حسب العيار.

لذلك يجب التأكد من العيار قبل البيع، وعدم الاعتماد على شكل القطعة أو لونها فقط، خاصة إذا كانت قطعة قديمة ولا تتذكرين تفاصيل شرائها.

5- عدم طلب فاتورة أو بيان تفاصيل العملية

عند بيع الذهب، من المهم أن تكون تفاصيل العملية واضحة، بما في ذلك الوزن والعيار والسعر الذي تم احتسابه.

وإذا كانت لديكِ فاتورة الشراء القديمة، فمن الأفضل الاحتفاظ بها وإظهارها للصائغ، لأنها قد تساعد في توضيح بيانات القطعة، مع العلم أن الفاتورة لا تعني بالضرورة استرداد المصنعية التي دُفعت وقت الشراء.

6- البيع تحت ضغط الحاجة

قد تدفع الظروف البعض إلى بيع الذهب بسرعة دون مقارنة الأسعار أو التفكير في البدائل، وهو ما قد يجعل صاحبه يقبل أول عرض يحصل عليه.

إذا لم يكن البيع ضروريًا بشكل عاجل، فمن الأفضل أخذ وقت كافٍ لمعرفة سعر الذهب في يوم البيع، ومقارنة أكثر من عرض، والتأكد من الحساب قبل إتمام الصفقة.

كيف تحسبين قيمة الذهب قبل البيع؟

لحساب قيمة الذهب بصورة تقريبية، يتم معرفة وزن الذهب الصافي والعيار وسعر الجرام في يوم البيع، ثم تُراجع أي خصومات أو فروق مرتبطة بإعادة بيع المشغولات وفق سياسة التاجر والقواعد المتبعة في السوق.

ولا يجب الاعتماد على السعر الذي تم دفعه عند شراء القطعة منذ سنوات، لأن أسعار الذهب تتغير بمرور الوقت.

نصائح مهمة قبل بيع الذهب القديم

قبل التوجه إلى الصائغ، تأكدي من معرفة عيار القطعة ووزنها، واطلعي على سعر الذهب المعلن في يوم البيع، ثم قارني بين أكثر من محل موثوق.

كما يفضل عدم اتخاذ القرار بناءً على كلام غير موثق أو منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن أسعار الذهب تتغير باستمرار.

ذهب معاكِ ذهب قديم 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بعد سقوط رابط النتيجة|الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم:عايزين كشوف الناجحين

مهند أثناء العلاج في المستشفى

هروب «مهند» من مستشفى سيد جلال بعد تكفّل شيخ الأزهر بعلاجه وإنقاذه من التشرّد | خاص

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. كم وصل سعر الكيلو؟

زلزال

3 علامات تسبق الخطر | اكتشاف علمي جديد للتنبؤ بالزلازل.. هل بدأت الأرض تكشف أسرارها؟

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

أسعار الحديد عالميا ومحليا

بعد ارتفاع البليت عالميًا.. أسعار الحديد تقفز في مصر

بنتايج

بسبب جائزة رجل المباراة .. «شبانة» يكشف كواليس غضب «بنتايج» بعد مباراة أبوقير للأسمدة

ترشيحاتنا

منصة إنستجرام

دون ملء مساحة هاتفك.. إليك كيف تحميل أي فيديو أو صورة من إنستجرام

وحش الفئة المتوسطة Oppo A7 Pro

وحش الفئة المتوسطة Oppo A7 Pro قادم رسمياً.. إليكم السعر والمواصفات الكاملة قبل الإطلاق

السيارات الهجينة PHEV

عكس البيانات الرسمية.. السيارات الهجينة القابلة للشحن قد تكون أكثر تلويثًا للبيئة

بالصور

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل الأسود والجبنة .. وصفة شهية وسهلة

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد