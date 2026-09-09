معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

يحتفظ كثير من الأشخاص بقطع الذهب القديمة باعتبارها وسيلة للادخار، لكن عند اتخاذ قرار بيعها قد تقع بعض السيدات في أخطاء بسيطة تؤثر على المبلغ الذي يحصلن عليه في النهاية.

ولا يرتبط الأمر بسعر الذهب فقط، فهناك عوامل أخرى يجب الانتباه إليها عند بيع المشغولات الذهبية، من بينها العيار والوزن وسعر الجرام وقت البيع، بالإضافة إلى الفاتورة والمصنعية وحالة القطعة.

وفيما يلي أبرز 6 أخطاء يجب تجنبها عند بيع الذهب القديم، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- بيع الذهب لأول محل

من أكثر الأخطاء شيوعًا الذهاب إلى محل واحد وبيع الذهب بالسعر الذي يعرضه صاحبه دون معرفة الأسعار لدى محلات أخرى.

ويفضل قبل اتخاذ قرار البيع السؤال عن سعر الجرام في أكثر من مكان موثوق، ومعرفة قيمة القطعة وفق وزنها وعيارها، حتى تكون لديكِ صورة واضحة عن السعر العادل.

2- عدم معرفة وزن الذهب الحقيقي

قد تكون القطعة تحتوي على أجزاء ليست من الذهب، مثل الفصوص أو الأحجار أو بعض الإضافات، ولذلك يجب معرفة الوزن الذي يتم احتسابه كذهب فعليًا.

ومن الأفضل أن تتم عملية الوزن أمامكِ باستخدام ميزان دقيق، مع توضيح طريقة احتساب أي أحجار أو أجزاء غير ذهبية قبل الاتفاق على السعر.

3- الاعتقاد أن المصنعية تُسترد عند البيع

تعتقد بعض السيدات أنهن سيحصلن عند بيع الذهب على المبلغ نفسه الذي دفعنه وقت الشراء، وهذا غير صحيح بالضرورة.

فالمصنعية التي دُفعت عند شراء المشغولات لا تعني أنها ستضاف مرة أخرى إلى سعر البيع، ولذلك يجب التفريق بين سعر شراء المشغولات الجديدة وسعر إعادة بيع الذهب المستعمل.

4- تجاهل عيار الذهب

ليس كل الذهب له السعر نفسه، فهناك عيارات مختلفة، ويختلف سعر الجرام حسب العيار.

لذلك يجب التأكد من العيار قبل البيع، وعدم الاعتماد على شكل القطعة أو لونها فقط، خاصة إذا كانت قطعة قديمة ولا تتذكرين تفاصيل شرائها.

5- عدم طلب فاتورة أو بيان تفاصيل العملية

عند بيع الذهب، من المهم أن تكون تفاصيل العملية واضحة، بما في ذلك الوزن والعيار والسعر الذي تم احتسابه.

وإذا كانت لديكِ فاتورة الشراء القديمة، فمن الأفضل الاحتفاظ بها وإظهارها للصائغ، لأنها قد تساعد في توضيح بيانات القطعة، مع العلم أن الفاتورة لا تعني بالضرورة استرداد المصنعية التي دُفعت وقت الشراء.

6- البيع تحت ضغط الحاجة

قد تدفع الظروف البعض إلى بيع الذهب بسرعة دون مقارنة الأسعار أو التفكير في البدائل، وهو ما قد يجعل صاحبه يقبل أول عرض يحصل عليه.

إذا لم يكن البيع ضروريًا بشكل عاجل، فمن الأفضل أخذ وقت كافٍ لمعرفة سعر الذهب في يوم البيع، ومقارنة أكثر من عرض، والتأكد من الحساب قبل إتمام الصفقة.

كيف تحسبين قيمة الذهب قبل البيع؟

لحساب قيمة الذهب بصورة تقريبية، يتم معرفة وزن الذهب الصافي والعيار وسعر الجرام في يوم البيع، ثم تُراجع أي خصومات أو فروق مرتبطة بإعادة بيع المشغولات وفق سياسة التاجر والقواعد المتبعة في السوق.

ولا يجب الاعتماد على السعر الذي تم دفعه عند شراء القطعة منذ سنوات، لأن أسعار الذهب تتغير بمرور الوقت.

نصائح مهمة قبل بيع الذهب القديم

قبل التوجه إلى الصائغ، تأكدي من معرفة عيار القطعة ووزنها، واطلعي على سعر الذهب المعلن في يوم البيع، ثم قارني بين أكثر من محل موثوق.

كما يفضل عدم اتخاذ القرار بناءً على كلام غير موثق أو منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن أسعار الذهب تتغير باستمرار.