موقف حمزة عبد الكريم من تشكيل برشلونة أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا

يستعد برشلونة لخوض أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف فينورد الهولندي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، على ملعب «كامب نو».

وتتجه الأنظار المصرية بشكل خاص إلى المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، بعدما تواجد ضمن قائمة برشلونة المشاركة في البطولة، وسبق له تسجيل ظهوره الأول مع الفريق الأول خلال مواجهة رايو فاليكانو بالدوري الإسباني.

وبحسب التوقعات، يبدأ حمزة عبد الكريم مباراة فينورد من على مقاعد البدلاء، في ظل اتجاه المدير الفني هانز فليك للاعتماد على عناصر الخبرة في التشكيل الأساسي، مع إمكانية مشاركة المهاجم المصري خلال اللقاء وفقًا لظروف المباراة.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينها، أنتوني جوردون.

وتنطلق مباراة برشلونة وفينورد في تمام 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وسط رغبة الفريق الكتالوني في تحقيق بداية قوية بمشواره الأوروبي.