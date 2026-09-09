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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في عيد الفلاح المصري.. الأوقاف: الزراعة بداية منظومة متكاملة لبناء الحضارة وتحقيق الأمن الغذائي

عيد الفلاح المصري
عيد الفلاح المصري
إيمان طلعت

تحتفي وزارة الأوقاف المصرية، بعيد الفلاح المصري، في التاسع من سبتمبر من كل عام بعيد الفلاح المصري، تخليدًا لذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر 1952م، وتقديرًا لدور الفلاح في مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الأمن الغذائي، وما تمثله الزراعة من أساس راسخ في استقرار الإنسان وقيام الحضارة.

ومنذ أن عرف الإنسان قيمة الأرض والماء، أدرك أن اجتماع الماء والزراعة كان من أعظم أسباب استقراره، ومنه بدأت مسيرة العمران، ثم تطورت حول الزراعة منظومة واسعة من المهن والصناعات؛ من تنظيم الري وإدارة المياه وتطوير أساليب الزراعة، إلى الصناعات الغذائية والتخزين والنقل والتجارة وغيرها، بما يجعل الزراعة نقطة انطلاق لمنظومة حضارية متكاملة، وليست مجرد نشاط إنتاجي منفرد.

وقد جاء الإسلام مؤكدًا قيمة العمل وعمارة الأرض، قال الله تعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]. وظلت الزراعة والعمل النافع محل عناية في الهدي النبوي، حتى قال سيدنا النبي ﷺ: «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها»، وهو حديث يجسد أقصى معاني الإيجابية والبناء، ويحمل حثًّا على الإبداع والابتكار والإتقان المؤدي إلى الإحسان في أداء العمل، أيًّا كان مجاله ومهما كانت مهنته.

وفي هذا الإطار، جاء المؤتمر الدولي السادس والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي عقدته وزارة الأوقاف حول «المهن في الإسلام في عصر الذكاء الاصطناعي»، ليؤكد أن المهن والحرف أساس العمران، وأن «الزراعة أم الصناعة وأساس الحضارة»، وأن قيمة العمل لا تتوقف عند نتائجه المباشرة، بل فيما ينشئه من منظومة متكاملة تسهم في قوة الاقتصاد ونهضة المجتمع وبناء الحضارة.
وتواصل مصر في حاضرها دعم هذا القطاع والتوسع في الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي؛ فقد أضيف نحو 3.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية من خلال مشروعات الاستصلاح، مع تطوير منظومات الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، بما يدعم زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير احتياجات المواطنين.

وتؤكد الصادرات الزراعية جانبًا من تطور هذا القطاع؛ فقد سجلت مصر خلال عام 2025م نحو 9.5 مليون طن من الصادرات الزراعية، بقيمة بلغت نحو 11.5 مليار دولار، كما حافظت على تصدرها العالمي في تصدير البرتقال للعام السادس على التوالي، بما يؤكد قدرة المنتج الزراعي المصري على المنافسة في الأسواق الدولية، ويبرز جهود الفلاح وكل من يعمل في منظومة الزراعة والإنتاج والتصنيع والتصدير.

وتضطلع وزارة الأوقاف بدورها في ترسيخ قيمة العمل واحترام جميع المهن، ومن بينها مهنة الفلاح، من خلال خطب الجمعة والدروس والندوات والقوافل الدعوية والمحتوى الإعلامي والرقمي، بما يعزز ثقافة الإتقان والإبداع والابتكار، ويربط بين العمل الصالح وعمارة الأرض وخدمة الإنسان.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن الاحتفاء بالفلاح المصري هو احتفاء بقيمة العمل والإنتاج وعمارة الأرض، وأن الزراعة ليست نهاية المطاف، وإنما بداية لسلسلة متكاملة من المهن والصناعات والخدمات التي تقوم عليها حياة الناس وقوة الأمم؛ وأن الإبداع والابتكار والإتقان والإحسان قيم مشتركة في كل عمل نافع، وكل مهنة شريفة، وكل جهد يسهم في بناء الوطن وصناعة الحضارة.

عيد الفلاح المصري الزراعة الأوقاف

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