مروان موسى يكشف عن أيام صعبة عاشها خلال فترة مرض والدته قبل وفاتها

تحدث مطرب الراب مروان موسى عن جانب مختلف من حياته الشخصية، متوقفا عند فترة مرض والدته قبل رحيلها، واللحظات الصعبة التي عاشها خلال رعايتها، وانعكاس وفاتها على حالته النفسية ومسيرته الفنية.

كما استعاد مروان موسي خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABtalks، تفاصيل من طفولته وبدايات علاقته بالموسيقى، إلى جانب حديثه عن أصول عائلته وتجربة التنمر التي تعرض لها في المدرسة.

مروان موسى يكشف كواليس مرض والدته

وكشف مطرب الراب مروان موسى تفاصيل مؤثرة من فترة مرض والدته قبل رحيلها، متحدثا عن قراره البقاء إلى جانبها ورعايتها، وتأثير وفاتها على حياته ومسيرته الفنية.

كما تحدث مروان موسى عن اللحظة التي علم فيها بمرض والدته، موضحا أن الخبر كان صعبا عليه، وقال: "لما عرفت خبر مرض والدتي مشيت أعيط في الشارع طول الطريق، وجدي قالي هنودي والدتك دار مسنين في ألمانيا، وأنا فكرت فيها إزاي أنجح وأقدم أغاني وأنا سايب أمي في دار مسنين؟".

مروان موسى يكشف عن قرار سفره

وأضاف أنه قرر السفر وطلب من والدته العودة معه إلى مصر، متعهدا برعايتها والاهتمام بها، رغم عدم وجود علاج لحالتها، قائلا: "سافرت وطلبت منها ترجع معايا مصر، وإني هاخد بالي منها، بالرغم إن علاجها مكنش موجود، وقضيت معاها فترة مرضها وكنت برعاها ووعدتها إني هكون ناجح".

وكشف مروان موسى عن موقف ظل عالقا في ذاكرته قبل وفاة والدته، موضحا أنه حصل على جائزتين قبل رحيلها بأسبوعين، لكنه أدرك بعد وفاتها أن قيمة تلك الجوائز لا تقارن باللحظات التي جمعته بها

وقال: "قبل ما تتوفى بأسبوعين خدت جايزتين، بس بعد ما توفت اكتشفت إن كل الجوايز ولا حاجة قصاد ضحكتنا سوا".

وأشار إلى أن وفاة والدته دفعته للابتعاد عن الموسيقى لفترة، موضحا: "بعد وفاتها وقفت الشغل وشيلت الاستوديو من البيت، وكنت عاوز أعيش من غير مزيكا خالص".

مروان موسى يتحدث عن اهتمامه بالصحة النفسية

كما تطرق مروان موسى إلى اهتمامه بالصحة النفسية، مؤكدا حرصه على متابعة الطبيب النفسي بشكل منتظم، وقال: "مثبت الدكتور النفسي مرة في الأسبوع وبحسه صيانة للدماغ، والعلاج النفسي حلو".

مروان موسى يستعيد ذكريات طفولته

وخلال اللقاء، استعاد مروان موسى جانبا من طفولته وفترة دراسته، موضحا أنه كان كثير المشكلات في المدرسة، رغم تفوقه الدراسي، وقال: "كنت بعمل مشاكل في المدرسة وكنت همشي منها، ولكن كنت شاطر وبجيب درجات حلوة".

وأشار إلى أنه مر بفترة كان يفضل فيها العزلة وعدم الاختلاط بزملائه، موضحا أنه قضى عاما كاملا انشغل خلاله بالموسيقى والراب بشكل كبير، قائلا: "قعدت سنة كان عندي هوس بالمزيكا والراب، والفترة دي كانت صعبة، ولكن رميت نفسي في الفن والمزيكا وده اللي كوّن شخصيتي".

وعن بداية ارتباطه بالفن والموسيقى، أوضح أن الأجواء داخل أسرته كان لها دور كبير في ذلك، مشيرا إلى أن والده كان محبا للفن ويعزف العود، وقال: "وصلت للفن من خلال إن والدي بيحب الفن وكان بيعزف عود".

مروان موسى يكشف أصول عائلته

وتحدث مروان موسى كذلك عن أصول عائلته، موضحا أن والدته ألمانية بينما والده مصري من الإسماعيلية، مشيرا إلى اعتزازه بجذوره وطريقة الحياة التي نشأ عليها.

وقال: "إحنا فلاحين، وكلمة فلاح في مصر بتتقال سلبية، لكن دي كانت عيشتنا، وأنا في المدرسة كانوا بيتنمروا عليا إني معنديش بيت في الساحل".

وأكد أن ذكريات بيت العائلة في الإسماعيلية كانت بالنسبة إليه أكثر ارتباطا بالسعادة والراحة، حتى مقارنة بالفترات التي قضاها في ألمانيا، قائلا: "كنت بتبسط في بيت العيلة في الإسماعيلية أكتر من ألمانيا".