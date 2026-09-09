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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هبة كامل: ريم العدل ساندتني في أزمتي الصحية l خاص

هبة كامل
هبة كامل
أحمد البهى

كشفت الفنانة هبة كامل عن الأشخاص الذين ساندوها في أزمتها الصحية، التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية. 

وقالت هبة كامل في تصريحات لصدي البلد: اكتشفت معادن الناس في هذه المحنة المرضية، فقد كنت أتوقع “الجدعنة” من البعض، ولم أجدها، بينما هناك أشخاص لم يكونوا من المقربين وقفوا بجانبي بطريقة لم أتخيلها».

وتابعت: «مثل ريم العدل، فقد كنا أصدقاء منذ سنوات طويلة، ثم ابتعدنا لمدة 8 سنوات، إلا أنها كانت تسأل عني بصفة مستمرة، بينما هناك أشخاص كنا بناكل مع بعض عيش وملح، ولم أجدهم بجواري».

وأضافت: كما اكتشفت حب الناس والجمهور لي في هذه المحنة، فقد كانوا يدعون لي دائمًا، وهذا الأمر كان له أثر كبير في نفسي».

الفنانة هبة كامل هبة كامل ريم العدل

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