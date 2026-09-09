هبة كامل: ريم العدل ساندتني في أزمتي الصحية l خاص

كشفت الفنانة هبة كامل عن الأشخاص الذين ساندوها في أزمتها الصحية، التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

وقالت هبة كامل في تصريحات لصدي البلد: اكتشفت معادن الناس في هذه المحنة المرضية، فقد كنت أتوقع “الجدعنة” من البعض، ولم أجدها، بينما هناك أشخاص لم يكونوا من المقربين وقفوا بجانبي بطريقة لم أتخيلها».

وتابعت: «مثل ريم العدل، فقد كنا أصدقاء منذ سنوات طويلة، ثم ابتعدنا لمدة 8 سنوات، إلا أنها كانت تسأل عني بصفة مستمرة، بينما هناك أشخاص كنا بناكل مع بعض عيش وملح، ولم أجدهم بجواري».

وأضافت: كما اكتشفت حب الناس والجمهور لي في هذه المحنة، فقد كانوا يدعون لي دائمًا، وهذا الأمر كان له أثر كبير في نفسي».