قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد فاروق: ما حدث في التحكيم الموسم الماضي تسبّب في رجوعنا 10 سنوات للخلف .. فيديو
حسام المندوه: الزمالك لن يتنازل عن عودة بيزيرا قبل مناقشة عروض رحيله.. ولا نملك بيع أصول النادي | فيديو
الدفاعات الأردنية والسورية تتصديان لصواريخ إيرانية كانت تستهدف الأردن
بحضور وزير الاتصالات.. تفاصيل إنشاء مركز بيانات بسعة 200 ميجاوات
إعلامي: أحمد فتوح وعد إدارة الزمالك بالاستمرار.. وتأجيل التجديد مؤقتًا بسبب أولوية المرحلة الحالية
رئيس الأركان الليبي يُدين الهجمات الحوثية ويؤكد تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية
ردًا على استهداف ناقلات النفط .. إيران تقصف قواعد أمريكية في الخليج و الأردن
«الغندور: إمام عاشور يقترب من المشاركة أساسيًا مع الأهلي أمام المقاولون
3 علامات تسبق الخطر | اكتشاف علمي جديد للتنبؤ بالزلازل.. هل بدأت الأرض تكشف أسرارها؟
أول تعليق لـ هشام نصر بعد هجوم جماهير الزمالك عليه في المدرجات
برلمانيون عن الربط الكهربائي مع اليونان: خطوة استراتيجية تعزّز أمن الطاقة وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار
تكريس للاحتلال .. إدانة عربية لافتتاح جمهورية ناورو سفارة في القدس المحتلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى عيد ميلادها .. قصة زواج إنعام سالوسة وابنتها فنانة مشهورة

إنعام سالوسة
إنعام سالوسة
أحمد إبراهيم

تحتفل اليوم  الفنانة القديرة إنعام سالوسة، والتي أكملت عامها الـ 83، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1939، وشاركت في بطولة أكثر من 250 فيلما ومسلسلا ومسرحية وتعاونت مع أجيال مختلفة. وقبل أشهر قليلة، انتشرت صورة نادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لـ إنعام سالوسة، وهي ترتدي فستان الزفاف في فترة شبابها، وحازت الصورة عددا كبيرا من المشاركة ٠ 

تفاصيل زواج إنعام سالوسة 

إنعام سالوسة بدأت مشوارها الفني عام 1964، وتزوجت من المخرج سمير ⁶، وأنجبت منه فتاتين، وهما "تغريد" وتعمل بمجال الإخراج، و"منى".

وما لا يعرفه كثيرون أن إنعام سالوسة درّبت عددًا من المواهب في بداية مشوارهم الفني على الإلقاء وأبرزهم سندريلا وايقونة السينما والشاشة المصرية والعربية، الفنانة الراحلة سعاد حسني، التي ساعدتها بشكل كبير في بداية مشوارها الفني وجمعتهما علاقة صداقة قوية.

الفنانة القديرة إنعام سالوسة إنعام سالوسة أعمال إنعام سالوسة أفلام انعام سالوسة عيد ميلاد إنعام سالوسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بالرقم القومي.. نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم عبر هذا الرابط الآن

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم لصدى البلد: زوجة حسام حسن كلمتني وطلبت الطلاق منه

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم مسابقة 30 ألف معلم ..الآن بالرقم القومي

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم زوجة حسام حسن: اتفقا على الطلاق بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل المكالمة بيننا

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم |والتعليم:جاري تحديثه

جانب من الاجتماع

1171 قاضيًا.. مجلس الدولة يعتمد حركة القضاء الإداري 2027

أموال

2 مليون جنيه وسبائك ذهب.. حكاية عاطل المقطم نفذ 139 عملية شراء دون سداد

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

التعليم تعلن نتيجة الدفعة الخامسة للمعلمين صباح غدٍ عبر رابط رسمي

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| فوائد كوب الحليب للطفل في الصباح.. أدوات في المطبخ منبع للبكتيريا

هبة كامل

شوفت العذاب بعيني.. هبة كامل تروى معانتها مع مرض غامض.. وهذه أسبابه

نزلات البرد

زيت طبيعي غير متوقع يعالج نزلات البرد والأنفلونزا

بالصور

«ساندي» تخطف الأنظار في «تريند الثمانينيات».. وتعيد الجمهور لزمن النوستالجيا

ساندي
ساندي
ساندي

دراسة تحذّر : ارتفاع الإصابات بالسكري من النوع الأول خلال السنوات المقبلة بنسبة 25%

ارتفاع حالات السكري من النوع الأول بنسبة 25%
ارتفاع حالات السكري من النوع الأول بنسبة 25%
ارتفاع حالات السكري من النوع الأول بنسبة 25%

إيمان العاصي تشارك في تريند الثمانينيات بإطلالة لافتة

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

6 أدوات في المطبخ منبع للبكتيريا.. عليك الحذر منها

أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع

فيديو

فايا يونان

"كانت هديتي لخطيبي".. فايا يونان تحكي قصة حبها في كليب "روحي وروحك"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد