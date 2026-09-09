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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف حقيقة تفكير الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع أحمد فتوح

فتوح
فتوح
محمد سمير

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي وبيراميدز لا يفكران في التعاقد مع أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "لا الأهلي ولا بيراميدز يفكران في التعاقد مع أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك".

وأضاف: "الأهلي لديه كريم الدبيس وتوفيق محمد في مركز الظهير الأيسر، بجانب يوسف بلعمري، المصاب بقطع في الرباط الصليبي".

وتابع شبانة: "بيراميدز أيضًا لديه أكثر من لاعب في مركز الظهير الأيسر، كما استعاد مؤخرًا محمد حمدي، العائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي".

وأوضح الإعلامي أن توافر البدائل في مركز الظهير الأيسر لدى الأهلي وبيراميدز يجعل فكرة التعاقد مع أحمد فتوح غير مطروحة في الوقت الحالي.

الأهلي بيراميدز أحمد فتوح الزمالك

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