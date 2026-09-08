خلال معرض العلمين الدولي .. “ميناء القاهرة الجوي” يستعرض إنجازات مطار القاهرة

شاركت شركة ميناء القاهرة الجوي في فعاليات اليوم الأول من معرض العلمين الدولي للطيران – النسخة الثانية 2026 من خلال جناح الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني وحرص المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على تعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية المتخصصة.

وأكد المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي أن المشاركة تمثل فرصة مهمة لإبراز ما يشهده مطار القاهرة الدولي من تطور في منظومة التشغيل والخدمات والتعريف بأبرز إنجازاته أمام المشاركين والزوار من مختلف دول العالم بما يعكس مكانته ودوره المحوري في دعم قطاع الطيران المصري.

وشارك في فعاليات الجناح قطاعات العلاقات العامة والإعلام والتجاري والمالي وشهد إقبالًا من الزوار حيث تم عرض فيلم ترويجي عن أنشطة وخدمات مطار القاهرة الدولي إلى جانب توزيع بروشورات وكتيبات تعريفية تستعرض أبرز إنجازات وتطورات المطار خلال العام .