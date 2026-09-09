«هالاند» يقود مانشستر سيتي للفوز على بورتو بثنائية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا مهمًا على مضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب «الدراجاو»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

بدأت المباراة بشكل قوي من جانب الفريقين، وسط محاولات من مانشستر سيتي لفرض أسلوبه والاستحواذ على الكرة، بينما اعتمد بورتو على الضغط ومحاولة استغلال عاملي الأرض والجمهور.

ورغم محاولات الفريق الإنجليزي، نجح دفاع بورتو والحارس ديوجو كوستا في التعامل مع الخطورة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح مانشستر سيتي في الوصول إلى شباك أصحاب الأرض، بعدما أرسل إنزو فرنانديز كرة عرضية استغلها النرويجي إيرلينج هالاند، ليحولها برأسه داخل الشباك في الدقيقة 47، معلنًا تقدم السيتي بهدف دون رد.

وحاول بورتو العودة إلى المباراة بعد الهدف، وكثف من محاولاته الهجومية، إلا أن دفاع مانشستر سيتي نجح في الحفاظ على تقدمه، في الوقت الذي تألق فيه ديوجو كوستا وأنقذ فريقه من أكثر من فرصة خطيرة.

واصل بورتو محاولاته لإدراك التعادل خلال الدقائق الأخيرة، لكن مانشستر سيتي استغل المساحات في دفاع أصحاب الأرض، ونجح هالاند في العودة للتسجيل مرة أخرى في الوقت بدل الضائع، ليضيف الهدف الثاني ويؤكد حصد فريقه للنقاط الثلاث.

وبهذا الانتصار، حصد مانشستر سيتي أول 3 نقاط في مشواره بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، بينما بدأ بورتو مشواره القاري بالخسارة على ملعبه.