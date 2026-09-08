مهدي سليمان: الزمالك يتطور من مباراة لأخرى.. وهدفنا رفع راية النادي عاليًا

أعرب مهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على أبو قير للأسمدة، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم خلال المباراة.

وقال مهدي سليمان عقب اللقاء: «الحمد لله على الفوز المهم، واللاعبون قدموا كل ما لديهم، والفريق يتطور من مباراة إلى أخرى».

وأضاف: «لم نخض فترة إعداد كافية، كما أنه من الصعب رفع الأحمال البدنية بشكل كبير في الوقت الحالي، لكن اللاعبين على قدر المسؤولية، ولدينا هدف واحد وهو رفع راية الزمالك عاليًا».

واختتم حارس الزمالك تصريحاته قائلًا: «الزمالك كيان كبير، ونبارك لجماهير النادي على الفوز، وكذلك مجلس الإدارة».



وفاز فريق الزمالك على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.



بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأبيض إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب مسابقة الدوري.