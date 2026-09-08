قبل مواجهة الغد.. إمام عاشور يبعث برسالة تحمل مفاجأة للجماهير

وجه إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة طمأنة لجماهير القلعة الحمراء، مؤكدا جاهزيته لخوض مباراة الفريق غدا.



ونشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له من مران الأهلي، وعلق عليها كاتبا: «Ready»، مع وضع علامة صح، في إشارة واضحة إلى جاهزيته للمباراة.



وأعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الاهلي، لخوض مباراة المقاولون العرب، غدًا الأربعاء ‏ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.‏

محمد الشناوي وياسين مرعي وهادي رياض وياسر إبراهيم وأحمد رضا وسفيان بن جديدة ‏ومنصف بقرار وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود وإمام عاشور ‏وأحمد سيد زيزو وعمرو الجزار وأقطاي عبد الله ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا.‏

كان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الدوري، بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، وزد بنتيجة 2-0، وحقق الفوز في ‏الجولة الماضية على سموحة بنتيجة 1-0.‏